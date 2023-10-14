الحسين إربد يتجاوز الأهلي بقمة سيدات الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اختتمت مساء السبت منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2023/2024، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وشهدت منافسات الجولة، تفوق شفا بدران على دوقرة 5-2، وتغلب العروبة على الراية 10-2، وانتصار شباب بشرى على عجلون 4-2، فيما فاز الحسين إربد على الأهلي 2-0.
ويتصدر العروبة ترتيب الفرق برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن شفا بدران وشباب بشرى والحسين، يليهم البتراء وعجلون والأهلي ودوقرة والراية دون نقاط.
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