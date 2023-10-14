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الحسين إربد يتجاوز الأهلي بقمة سيدات الأولى

10/14/2023 2:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اختتمت مساء السبت منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى للسيدات لموسم 2023/2024، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وشهدت منافسات الجولة، تفوق شفا بدران على دوقرة 5-2، وتغلب العروبة على الراية 10-2، وانتصار شباب بشرى على عجلون 4-2، فيما فاز الحسين إربد على الأهلي 2-0.

ويتصدر العروبة ترتيب الفرق برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن شفا بدران وشباب بشرى والحسين، يليهم البتراء وعجلون والأهلي ودوقرة والراية دون نقاط.

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