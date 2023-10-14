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إحذروا من الإفراط في تناول العسل

10/14/2023 2:23:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أوصت الدكتورة مارينا قسطنطينوفا أخصائية أمراض الباطنية بعدم المبالغة في تقييم الخصائص الطبية للعسل، وعدم الإفراط في تناوله.

ووفقا لها، العسل مكمل غذائي طبيعي، مفيد فقط في حال استخدامه بصورة صحيحة.

وتنصح بتناول العسل حتى الظهيرة كمادة غذائية مستقلة، وبعدم تسخينه إلى أكثر من 40 درجة مئوية لأنه يفقد خصائصه المفيدة.

وتوصي الطبيبة البالغين الأصحاء بعدم تناول أكثر من 50-100 غرام من العسل في اليوم، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات السريعة التي تزيد العبء على البنكرياس والكليتين.

وبالإضافة إلى ذلك للعسل مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من السمنة وداء السكري بنوعيه الأول والثاني تجنبه. RT

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