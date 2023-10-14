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أمراض يشير لها فقدان الوزن غير المبرر

10/14/2023 2:23:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعتبر وزن الجسم مؤشرا مهما لصحة الإنسان، ولذلك فإن فقدان الوزن من دون سبب واضح، علامة تثير القلق.
وتشير الدكتورة يوليا فيريينا أخصائية الغدد الصماء في حديث لـ Gazeta، إلى أن فقدان الوزن غير المبرر يمكن أن يشير إلى أمراض محددة.
وتقول: "إن انخفاض وزن الجسم بنسبة تزيد على 5 بالمئة دون تدريب أو اتباع حمية غذائية، على خلفية تدهور الصحة، إشارة خطيرة يجب عدم تجاهلها. لذلك كل من يعاني من هذه المشكلة عليه استشارة الطبيب المختص".

ووفقا لها يمكن أن تكون أسباب فقدان الوزن مختلفة- من سوء التغذية وعدم كفاية النظام الغذائي إلى مشكلات صحية خطيرة.
وتقول: "فمثلا، يمكن أن يحدث فقدان الوزن والهزال بالتزامن مع الاضطرابات الأيضية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية ومتلازمة التمثيل الغذائي والسكري. ويشمل ذلك أيضا بعض الأمراض المعدية - فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والسل والإنتان. كما أن أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمامية الجهازية، والتهاب المفاصل الروماتويدي، ومرض كرون يمكن أن تسبب ذلك بسبب الالتهاب، وزيادة التمثيل الغذائي، وسوء الهضم. والتهابات الأمعاء".
وتركز الطبيبة على فرط نشاط الغدة الدرقية، حيث وفقا لها، يزداد مع هذا الاضطراب إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، ما يؤدي إلى زيادة في استقلاب الطاقة، وحرق الدهون المخزنة، ونتيجة لذلك، فقدان الوزن. في هذه الحالة، بالإضافة إلى فقدان الوزن، قد يزداد الشعور بالقلق واضطرابات النوم وسرعة ضربات القلب.
وتقول: "غالبا ما تضطرب عملية إنتاج الهرمونات المنظمة للجوع والشبع لدى المرضى الذين يعانون من التهاب الأمعاء، ما يؤدي ذلك إلى انخفاض الشهية وعدم الراحة عند تناول الطعام، وبالتالي تقل كمية الطعام التي يتناولها المريض، ما يؤدي إلى إنخفاض وونه".
وتشير الطبيبة إلى أن سبب فقدان الوزن قد يكون ناجما عن اضطرابات نفسية (فقدان الشهية للأكل والنهم) التي تغير موقف الشخص من الطعام.
وتقول: "إن هزال الجسم هو علامة خطيرة تتطلب الاهتمام. وتساعد استشارة الطبيب على تحديد سبب الهزال واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الصحة".
RT

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