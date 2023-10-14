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مستقبل العمل.. ما الذي يجب على رواد الأعمال التفكير به؟

10/14/2023 2:23:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يسعى الكثير من شركات ريادة الاعمال لتطوير نفسها عبر الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة أن تلك التقنيات تساعد على خفض التكلفة، وفي نفس الوقت تسرع من أداء أنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الريادية، ليصبح الذكاء الاصطناعي محط أنظار الكثير من رواد الأعمال لإمكانيته الفائقة في عديد من المجالات.
كما يفتح التطور الواسع بتقنيات الذكاء الاصطناعي فرصاً جديدة لمشاريع قائمة على تقديم وتطوير جانب من تلك التقنيات في الوقت نفسه.

وفي هذا السياق، يتعين على رواد الأعمال التفكير في مستقبل العمل في ضوء جملة المتغيرات الراهنة، لجهة الاستفادة من الفرص التي يتيحها التطور التكنولوجي، إذ يمكن لرواد الأعمال الاستفادة من التقدم الحالي في تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر عديد من الطرق؛ لتحسين أداء أعمالهم وتطوير منتجاتهم وخدماتهم، على النحو التالي:

تحسين عمليات الأعمال: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واستخراج النقاط الهامة يمكن أن يساعد في تحسين عمليات الإنتاج وإدارة المخزون.

تحسين توجيه وتسليم المنتجات والخدمات من خلال نظم التنبؤ الذكي.

تحسين تجربة العملاء: استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات العملاء لفهم احتياجاتهم ورغباتهم بشكل أفضل وتقديم خدمات مخصصة.

تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل الدردشة الآلية (Chatbots) لتحسين خدمة العملاء وتوفير الإجابات السريعة على استفساراتهم.

تطوير منتجات وخدمات جديدة: استخدام التعلم الآلي لتحليل البيانات والاستفادة من ردود الفعل من العملاء لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة.

اكتشاف فرص جديدة من خلال تحليل البيانات والاتجاهات في السوق باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تحسين الأمان والحماية: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ومكافحة التهديدات الأمنية بشكل أكثر فعالية.

تعزيز الحماية السيبرانية والتحقق من هوية المستخدمين باستخدام تقنيات البيومترية والذكاء الاصطناعي.
تحسين التسويق والإعلان: استخدام الذكاء الاصطناعي لاستهداف الجمهور المناسب وتحسين استراتيجيات التسويق عبر الإنترنت.

تحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي لفهم ردود الفعل على حملات التسويق وضبطها بناءً على الاستجابة.
الاستفادة من السحابة: استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي المتاحة عبر السحابة (Cloud AI Services) للوصول إلى مصادر متقدمة من الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى تطوير أنظمة خاصة.

الاستثمار في البحث والتطوير: البحث في التقنيات والأدوات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول مبتكرة.

التعلم الآلي: اكتساب المعرفة والمهارات الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم كيفية استخدام الأدوات والبرمجيات ذات الصلة.

استخدام التقنيات والأدوات المتاحة في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد رواد الأعمال على تحسين أعمالهم وزيادة تنافسيتهم في السوق. ولكن يجب أيضًا مراعاة القضايا المتعلقة بالخصوصية والأمان عند استخدام البيانات والتقنيات الذكية.

مستقبل العمل
وفي إطار ما سبق، أوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن التطور الواسع في الذكاء الاصطناعي هو ما يجب على رواد الأعمال التفكير به حول "مستقبل العمل".

وأشار إلى أن هناك طفرة في استغلال الذكاء الاصطناعي في مجال ريادة الأعمال بالفعل، لكن تلك الطفرة تزامنت مع صعوبات يواجهها مجال ريادة الأعمال ومعوقات سببها نقص التمويل خلال آخر عامين، لافتاً إلى أن بعض الشركات أغلقت وأخرى تراجعت قيمتها.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أحدث طفرة في المشاريع الناشئة التكنولوجية، وأن أدواته الحديثة من نماذج اللغة الكبيرة مثل تطبيق سيري-Siri أو أليكسا-Alexa أو حتى غوغل أسيستانت -Google Assistant، بدأت دفع عجلة ريادة الأعمال للأمام عبر وضع خطط للأعمال من خلالها ليكتفي رائد الأعمال بالمراجعة فقط، كما يمكنها اقتراح أفكار لمشروعات غير قائمة، ورسم نموذج الأعمال للمشروع وخطته التسويقية، ومراجعة خططه ، وكل الأعمال التي كانت تحتاج إلى خبراء لتنفيذها.

وذكر سعيد أن الذكاء الاصطناعي أصبح هو من ينفذ المشروعات خلال وقت قصير، خاصة التي تعتمد على التطبيقات، فيدخل في كل خطوة من خطوات ريادة الأعمال حتى تنفيذ التطبيق، فلم يصبح هناك حاجة إلى مبرمجين لتنفيذه، وما يحتاجه فقط المراجعة والتأكد من اتساقه مع أهداف المشروع، ليحدث طفرة في ريادة الأعمال، بدء من التفكير بالمشروع ثم وضع خطة الأعمال والتسويق والإدارة المالية، خاصة وأنه في المشروعات التكنولوجية ينفذ التطبيق.

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح بديلًا للكوادر المؤهلة بالأعمال، حتى خفضها بنسبة 60 بالمئة، وحتى يستطيع الفرد توظيف الذكاء الاصطناعي ليصبح رائدًا للأعمال، أوضح أنه لابد أن تتوافر لديه خطة تفصيلية واضحة حتى يقوم الذكاء الاصطناعي بتنفيذها، كما لابد أن تكون مؤهلة لأن تكتلك مشروع لتعمل على نجاحه.

خطط رواد الأعمال
من جانبه، أوضح أخصائي التطوير التكنولوجي، هشام الناطور، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن أي شخص عادي يمكن أن يستفيد من الذكاء الاصطناعي واستغلاله عبر تعلم ما فاته من مهارات وتقنيات لم يكن يتعلمها بحياته العملية، ليطور من نفسه ويصبح رائداً للأعمال.

وبشأن المهارات التي من الممكن أن يكتسبها الأفراد العاديين ممن يفتقدون المهارات بالتطبيقات واختصاصات مختلفة، حال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، قال:

يمنح الأشخاص أفكاراً ودورات تعليمية مجانية.

عن طريقه من الممكن أن يتم اكتساب مهارات مختلفة.

يمكن الأشخاص من بناء طريقة للعمل بشكل مباشر.

يمنح الكثير من البدائل لطرق صحيحة تنفذ من خلالها الأفكار وكذلك طرق للبدء بالمشروع.
وضع خطط الأعمال بشكل صحيح.

الاستفاده من الذكاء الاصطناعي بتقوية نقاط الضعف حتى الوصول لنتيجة ويصبحوا رواد أعمال أو على الأقل رواد بالمجال الذي يطمحوا له

وذكر أن الذكاء الاصطناعي يوفر كمية هائلة من المعلومات والقدرة على تحليلها، ما ينعكس بشكل إيجابي على خطط رواد الأعمال، على النحو التالي:

الذكاء الاصطناعي يوفر البرامج التي تخطط للمشاريع والأعمال الفترات المناسبة لإنجاحها، وكذلك يوضح أفضل النتائج للمشاريع الناشئة كانت أو قائمة من الأساس.

يحدد جدولة ويعطي خطط مُحكمة عبر تحليل البيانات المتوفرة لديه وكذلك الكمية الهائلة من المعلومات ليستفيد منها رائد الأعمال.

يساعد رواد الأعمال على جدولة مشاريعهم ووضع خطة زمنية وتقسم الأعمال حسب أشهر السنة والمتوقع بالأرباح والمدفوعات.

وتابع: هناك أدوات كثيرة للذكاء الاصطناعي متاح الأغلب منها مجاناً ليستخدمها رائد الأعمال في التسهيل من أداء مهامه، مشيراً إلى وجود عديد من المزايا التي قدمها الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال، منها:
صناعة المحتوى المكتوب لجميع الأعمال والمشاريع.

تقليص الأيدي العاملة، والإنجاز في الوقت لتنفيذ المشروعات والخطط التسويقية لرواد الأعمال.
دقة العمل، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي يعطي نتائجه بناء على كمية هائلة من المعلومات والتحليلات التي تتم صياغتها بطريقة مختلفة، ليستطيع رائد الأعمال أن يستخدمها ويدرجها بالمشروع ليسوقه ويحقق مبيعات.

التواصل مع الناس بشكل أكبر وبطريقة مختلفة، فيقوم الذكاء الاصطناعي بمهام احترافية من كتابة محترفة للبريد الإلكتروني، وكصياغة الرسائل الرسمية بين الشركات وبعضها، وإنجاز كل ما يتطلبه العمل للتواصل بين الشركات والأعمال بعضها البعض.

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