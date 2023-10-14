حفّاظة تعرقل رحلة طيران

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اضطرت رحلة جوية كانت متوجهةً من بنما إلى الولايات المتحدة للعودة،
الجمعة، بعدما أثار كيس في مرحاض الطائرة الريبة، ليتبيّن لاحقاً أنّه
حفّاظ لأحد الركاب البالغين.
وأعلنت هيئة الطيران المدني بدايةً أن الرحلة المتوجهة من العاصمة بنما
إلى تامبا في ولاية فلوريدا عادت أدراجها بسبب "إنذار بوجود قنبلة".
وعند العودة إلى المدرج، عُزلت الطائرة ونزل الركاب منها ثم دخل عناصر من وحدة الشرطة المتخصصة في المتفجرات لمعاينة الكيس.
وقال رئيس إدارة أمن المطار خوسيه كاسترو "بعد عمليات تحقق أجرتها
الشرطة، تبيّن أنّ ما أثار المخاوف هو عبارة عن "حفّاظ للبالغين" وُضع داخل
كيس أسود.
وكبرهان على ذلك، نشرت الشرطة صورة للحفّاظ داخل الكيس الأسود عبر منصات التواصل الاجتماعي.
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