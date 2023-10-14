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‏دماغ الطفل... دراسة تكشف عن تغييرات غير متوقعة في مخ المرأة قبل الولادة

10/14/2023 2:23:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أدى بحث علمي جديد إلى تغيير فهم العلماء للتغيرات الهرمونية والعاطفية، التي تحدث للنساء أثناء الأمومة.‏
واكتشفت الدراسة، التي أجريت في معهد فرانسيس كريك في المملكة المتحدة، ونشرت في الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، أن الأمهات يصبحن وبصورة تلقائية أكثر رعاية واهتمام بصغارهن، قبل الولادة، وليس كما كان يُعتقد في السابق، أن الهرمونات التي يتم إطلاقها بعد الولادة تجعل الأمهات يقضين معظم وقتهن مع صغارهن.

وأجرت الدراسة الجديدة تجارب على إناث الفئران، لتجد أن أدمغتها بدأت تستعد لـ"التغيير الكبير في الحياة" المتمثل في إنجاب الأطفال، قبل فترة طويلة من الولادة.

ومع فحصهم لأدمغة الفئران، في أواخر الحمل، وجدوا أنه يتم إطلاق هرموني "الاستروجين" و"البروجستيرون"، واللذان يؤثران على منطقة ما تحت المهاد المرتبطة بالتربية، إذ أن هرمون "الاستروجين" يجعل الخلايا العصبية هناك أكثر حساسية، و"البروجستيرون" يبني نقاط اشتباك عصبي جديدة تسهل النشاط في تلك المنطقة من الدماغ.

ووجد العلماء أن هذا النشاط الهرموني جعل أمهات القوارض أكثر رعاية واهتماما بصغارهن.


وقال جوني كول، الباحث الذي قاد الدراسة عن نتائجها: "نعتقد أن هذه التغييرات، التي يشار إليها غالبا باسم" دماغ الطفل "، تسبب تغييرا في الأولويات".

وتابع: "تحتاج الأمهات إلى أداء سلوك أبوي قوي لضمان بقاء الصغار على قيد الحياة، والأمر المذهل هو أن هذا التحول لا يحدث عند الولادة، فالدماغ يستعد في وقت مبكر جدا لهذا التغيير الكبير في الحياة".

وأضافك "نحن نعلم أن جسد الأنثى يتغير أثناء الحمل استعدادا لتربية الصغار، ويظهر بحثنا أن مثل هذه الاستعدادات تحدث في الدماغ أيضا".

ووجد الباحثون أن التغييرات في الدماغ ساعدت في تغيير سلوك الأم وكذلك خلق "مرونة" متزايدة تسمح للأمهات بالتعلم بشكل أكثر فعالية من خلال "التجربة والخطأ"، وقد يكون لهذه النتائج آثار على فهم الصحة العقلية للأمهات وعلاج حالات، مثل اكتئاب ما بعد الولادة.


وتشكل الدراسة إضافة إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث حول التغيرات البيولوجية التي تحدث أثناء الأبوة لكل من الأمهات والآباء.

وعثرت الأبحاث في العام الماضي، أن الآباء يطورون أيضا زيادة في "ليونة الدماغ الناجمة عن الخبرة"، في عملية رعاية الرضيع.

ومن المثير للاهتمام أن الآباء الذين يقدمون الرعاية في مناطق من العالم مثل إسبانيا، حيث يتمتع الرجال بإجازات أبوة أطول، أظهروا تغيرات أكثر وضوحا في مناطق الدماغ المرتبطة بالأبوة.

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