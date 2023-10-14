علماء يرصدون ولادة عالم جديد في الوقت الحقيقي... فيديو

اكتشف العلماء توهجا كبيرا في الفضاء، قد يشكل ولادة كوكب جديد بشكل تام، الأمر الذي اعتبر العلماء أنه يوفر فرصة مذهلة لمشاهدة "ولادة عالم جديد في الوقت الحقيقي ويفتح نافذة على كيفية تشكل الكواكب".



ولاحظ العلماء، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، خلال عملية مراقبة نجم عادي يشبه الشمس أنه بدأ في الوميض، ولبضعة أشهر، استمر الضوء المرئي (الضوء الذي يمكننا رؤيته بأعيننا) في التغير، وفي بعض الأحيان كاد أن يختفي قبل أن يعود إلى سطوعه السابق.



وأطلق على النجم، الذي يقع على بعد 1800 سنة ضوئية تقريبًا من الأرض، رمز "ASASSN-21qj"، حيث لوحظ بعد ذلك خموده وتوقف سطوعه.



وقال عالم الفلك أرتو ساينو، إنه "قبل عامين ونصف، من رؤية ضوء النجم يتلاشى، ارتفع انبعاث ضوء الأشعة تحت الحمراء القادم من موقع النجم بنسبة 4% تقريبًا".



ونشر العلماء نتائج دراسة طبقة على النجم في مجلة "Nature"، اقترحت تفسيرا لما حدث للنجم من خلال مجموعة الملاحظات التي جمعت عنه.





ويُعتقد أن الاصطدامات العملاقة تكون شائعة في المراحل النهائية لتكوين الكواكب، فهي تحدد الأحجام النهائية والتركيبات والحالات الحرارية للكواكب، وتحدد مدارات الأجسام في تلك الأنظمة الكوكبية، بحسب موقع "ساينس أليرت".





وتوقع العلماء أن هذا الاصطدام يشكل كتلة ساخنة ومتوهجة من المواد أكبر بمئات المرات من الكواكب الأصلية، وأن الجسم الكوكبي المتوسع الناتج عن الاصطدام سيستغرق وقتًا طويلًا، ربما ملايين السنين، حتى يبرد ويتقلص إلى شيء يمكن أن نعتبره كوكبا جديدا.



في البداية، عندما كان هذا "الجسم بعد الاصطدام" في أقصى توسع له، كان من الممكن أن يظل الضوء المنبعث منه مرتفعًا بنسبة أكبر بعدة مئات من المرات من النجم، ومن الممكن أن يكون مثل هذا الجسم قد أنتج سطوع الأشعة تحت الحمراء الذي تم رصده سابقا.

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