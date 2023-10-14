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اتحاد الناشرين العرب يقاطع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

10/14/2023 2:23:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قاطع اتحاد الناشرين العرب معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في دورته الـ(75)؛ نظرًا لتأييد الأخير وتبنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وأصدر الاتحاد بيانا بهذا القرار، تاليا نصّه:

"يعلن اتحاد الناشرين العرب رئيسا وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية في اتحاد الناشرين العرب مقاطعته لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب في دورته (75) نظرًا للبيان الصادر عن المعرض بتأييده وتبنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وموقفه المنحاز وغير العادل تجاه الأحداث المأساوية التي تشهدها المنطقة دون النظر للمجازر الوحشية وفرض الحصار على قطاع غزة من قطع الكهرباء والمياه والغذاء والاعتداء السافر على الأطفال والنساء والشيوع المدنيين وسقوط العديد من الشهداء والجرحى، أيضا إلغاء تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي، كل ذلك يعبر عن ازدواجية المعايير عندما تعرض الناشرون الفلسطينيون من قبل على مدار السنوات السابقة من اعتداءات وتدمير دور النشر الفلسطينية.

ويدين اتحاد الناشرين العرب الاعتداء على المدنيين، ويرفض الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود، ويؤكد على دعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.

إن موقف إدارة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في ظل الاعتداءات والمجازر على شعبنا الفلسطيني ينسف العلاقات الاستثنائية بين الناشرين العرب ومعرض فرانكفورت والزج بالثقافة في المجال السياسي، لذا قرر اتحاد الناشرين العرب مقاطعة معرض فرانكفورت وسحب المشاركة تعبيرا عن رفضه وإدانته لإدارة المعرض، وأيضا تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي سينتصر بإذن الله.

عاشت فلسطين وعاصمتها القدس".

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