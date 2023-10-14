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الحباشنة وأبو نوار يتحدثان في نقابة الصحفيين غدا عن طوفان الأقصى

10/14/2023 2:23:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في إطار سلسلة فعاليات تضامنية مع فلسطين تعتزم نقابة الصحفيين الأردنيين إقامتها، يعقد على مسرح النقابة غدا الأحد الساعة السادسة مساء ندوة تفاعلية تحت عنوان (طوفان الأقصى: المعنى العسكري، والأثر السياسي) يتحدث فيها كل من وزير الداخلية الأسبق والسياسي سمير الحباشنة، واللواء المتقاعد خبير الدراسات الدفاعية مأمون أبو نوار.
وقال مجلس نقابة الصحفيين إن الدعوة عامة لهذه الفعالية التي تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التضامنية التي ستقوم النقابة بعقدها في الفترة المقبلة نصرة لفلسطين في مواجهة جرائم الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة.

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