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المستشفى الميداني الأردني في غزة خرج عن الخدمة بشكل تام

10/14/2023 2:23:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



خرج المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة اليوم السبت، عن الخدمة بشكل تام بسبب القصف الإسرائيلي على المناطق المحيطة.

وقالت قناة المملكة إن المناطق المحيطة في المستشفى الميداني الأردني تضررت "بشكل كبير" جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، كما تم قطع الطرق عن المستشفى بشكل كامل.

وأضافت أن العدوان الإسرائيلي على غزة يعيق عمل المستشفى في تقديم الخدمات بسبب الأوضاع الكارثة.

وبينت أن "كميات الوقود المخصصة لتشغيل المولدات في غزة بما فيها المستشفى محدودة"، حيث ينطبق على المستشفى حاليا ما ينطبق على أهالي قطاع غزة.

ولفت إلى أن المربع السكني المحيط في المستشفى الأردني كان هدفا للعدوان الإسرائيلي؛ مما يجعل الأمور صعبه في المناطق المحيط له.

ويستقبل المستشفى الميداني الأردني قرابة ألف مراجع يوميا وله دور كبير في تقديم الخدمات لأهالي قطاع غزة.

وقال مصدر لـ "المملكة" إن جميع طواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة "بخير وفي أماكن آمنة".

ودعت وزارة الصحة في قطاع غزة كوادر المستشفى الميداني عدم المغادرة وعدم التخلي عن دورهم من أجل إسناد المنظومة الصحية وتقديم العون الصحي للجرحى والمرضى.

وقالت الوزارة إنّ مستشفيات قطاع غزة بحاجة ماسة لكل كادر صحي ولكل سرير ولكل حبة دواء ولكل غرفة عمليات ولكل خدمة صحية في هذا الوقت الحرج.

مراسل "المملكة"، أشار إلى أن الأوضاع الصحية وصلت لمراحل خطيرة وكارثية في مستشفيات غزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، حيث يتم الاعتماد على المولدات البديلة التي بات الوقود المخصص لها على مشارف النفاد.

يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني أول مستشفى عربي يصل قطاع غزة والوحيد منذ 2009، حيث جاء بتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني.

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