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وقفة لتجارة عمان تُندد بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة

10/14/2023 2:23:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نظمت غرفة تجارة عمان، اليوم السبت، أمام مقرها بعمان، وقفة تضامنية مع قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم، أستهدف المدنيين والبنى التحتية وكل مظاهر الحياة الاساسية بالقطاع.
وشارك بالوقفة التي تخللها رفع شعارات تُندد بالعدوان وتؤكد الوقوف مع أهالي قطاع غزة، رؤساء غرف تجارية وممثلي القطاعات التجارية ونقابات وجمعيات أصحاب العمل وموظفي الغرفة.
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ان الوقفه تأتي تعبيراً عن وقوف القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة مع أهلنا في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان وحشي وغادر، تشنه دولة الاحتلال الصهيوني تستهدف فيه قتل الجميع من دون رادع، وتمارس عنجهية اعتادت عليها بحق ابناء الشعب الفلسطيني.
واضاف ان وقفتنا اليوم تؤكد أننا بالاردن سنبقى على الدوام نقف مع اهلنا في غزة وعموم فلسطين، نقدم لهم ما نستطيع لدعم صمودهم على ارضهم وبما يمكنهم من مواجهة كل ممارسات دولة الاحتلال ومحاولتها في تصفية القضية الفلسطينية، وتهويد المسجد الاقصى وتدنيس المقدسات.
وأكد الرفض التام للعدوان الوحشي الذي تشنه دولة الاحتلال الصهيوني وتستهدف فيه قتل الجميع من دون رادع، مشيرا الى ان وقفتنا اليوم هي تأكيد من القطاع التجاري والخدمي باننا نقف في خندق الأمة ومصالحها وقضاياها، ودعم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات ومواقف الاردن التاريخية حيال فلسطين.
وجدد التأكيد على ان غرفة تجارة عمان تسخر كل امكانياتها لتقديم العون والمساعدة للاهل في قطاع غزة، لافتا الى ان وقفتنا اليوم أقل واجب نقدمه للاهل الصامدين في قطاع غزة، موجها التحية لكل الشرفاء الذين يدافعون عن المسجد الاقصى وعن الأمة وقضاياها.
وقال "من حق أهل فلسطين علينا الوقوف الى جانبهم وتضميد جراحهم، فبطولات وتضحيات جيشنا العربي ما زالت قصصا منقوشة على ابواب القدس"، مؤكدا "ان الاردن كان وما زال هو الرئة التي يتنفس من خلالها اهلنا بعموم فلسطين".
وكان مجلس إدارة الغرفة قد قدم تبرعاً بقيمة 200 ألف دينار، كدعم عيني من أدوية ومستلزمات طبية لأهالي قطاع غزة الصامدين في وجه العدوان الإسرائيلي.
وجاء الدعم استجابة فورية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لأهالي قطاع غزة، وتوفيرها بالسرعة الممكنة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، للتخفيف من المأساة الإنسانية التي يعيشونها.

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