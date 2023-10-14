وقفة احتجاجية في عبدون تنديدا للانحياز الأميركي للاحتلال - فيديو

وقفة احتجاجية في عبدون تنديدا للانحياز الأميركي للاحتلال - فيديو
التاريخ
10/14/2023 2:23:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبون
نفذ ناشطون ومواطنون وقفة احتجاجية في منطقة عبدون، غرب عمان، مساء السبت، على مسافة من السفارة الأميركية التي منعهم الأمن العام من الاقتراب من محيطها.
وجاءت الوقفة احتجاجا على الانحياز الأميركي السافر للاحتلال الإسرائيلي، والذي تجلى في الموقف الأميركي الأخير المساند للاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.
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