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وقفة احتجاجية في عبدون تنديدا للانحياز الأميركي للاحتلال - فيديو

10/14/2023 2:23:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبون






نفذ ناشطون ومواطنون وقفة احتجاجية في منطقة عبدون، غرب عمان، مساء السبت، على مسافة من السفارة الأميركية التي منعهم الأمن العام من الاقتراب من محيطها.

وجاءت الوقفة احتجاجا على الانحياز الأميركي السافر للاحتلال الإسرائيلي، والذي تجلى في الموقف الأميركي الأخير المساند للاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.




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