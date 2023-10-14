صحة غزة: 2215 شهيدا بينهم 724 طفلا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة
الصحة في غزة، إن عدد ضحايا العدوان على القطاع ارتفع إلى 2215 شهيدا بينهم 724
طفلا، وإصابة 8714 شخصاً منذ بدء العدوان، السبت الماضي.
وأشارت الوزارة،
في بيان، إلى أن 66% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء.
وأضافت أن قوات
الاحتلال قتلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 324 مواطناً بينهم 126 طفلاً و88 سيدة،
وأصابت 1018 آخرين.
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