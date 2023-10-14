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صحة غزة: 2215 شهيدا بينهم 724 طفلا

10/14/2023 2:23:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الصحة في غزة، إن عدد ضحايا العدوان على القطاع ارتفع إلى 2215 شهيدا بينهم 724 طفلا، وإصابة 8714 شخصاً منذ بدء العدوان، السبت الماضي.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن 66% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء.
وأضافت أن قوات الاحتلال قتلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 324 مواطناً بينهم 126 طفلاً و88 سيدة، وأصابت 1018 آخرين.

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