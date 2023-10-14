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تركيا تسير طائرة مساعدات ثالثة لغزة

10/14/2023 2:23:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت السلطات التركية اليوم تسيير طائرة شحن عسكرية ثالثة إلى مطار العريش المصري، محمّلة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت السلطات التركية إنه سيتم إيصال المساعدات لسكان غزة بالتعاون بين وزارة الدفاع التركية والهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وتشمل المساعدات مستلزمات طبية وأغذية ومعلبات وأغطية وفوط أطفال وسيتم إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح.

وحطت طائرتان تركيتان أمس الجمعة، تحملان مساعدات إنسانية لسكان غزة في مطار العريش الدولي بمصر. (RT)

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