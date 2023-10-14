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66 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء

10/14/2023 2:23:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الليلة الماضية، 324 شهيدا؛ منهم 126 طفلا و88 سيدة، فيما أصيب 1018 آخرون بجراح مختلفة.

وقالت مصادر فلسطينية داخل القطاع، إن 66 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء، مؤكدة أن التهديد بقصف المؤسسات الصحية تحت سمع العالم وبصره، يعبر عن السلوك الإجرامي الممنهج والوحشي للاحتلال الإسرائيلي. (بترا)

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