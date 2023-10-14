66 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
منذ الليلة الماضية، 324 شهيدا؛ منهم 126 طفلا و88 سيدة، فيما أصيب 1018 آخرون
بجراح مختلفة.
وقالت مصادر فلسطينية داخل القطاع، إن 66
بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء، مؤكدة أن التهديد بقصف
المؤسسات الصحية تحت سمع العالم وبصره، يعبر عن السلوك الإجرامي الممنهج والوحشي
للاحتلال الإسرائيلي. (بترا)
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