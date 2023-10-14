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الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفيات في غزة

10/14/2023 2:23:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مدير مستشفى كمال عدوان- أحد أكبر مستشفيات شمال قطاع غزة- أحمد كحلوت، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال طالبه بإخلاء المستشفى، ما يشير إلى احتمالية قصفه.

وأضاف كحلوت خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الجزيرة"، أن المستشفى به مئات المرضى، وهو المستشفى الحكومي الوحيد الذي يقدم خدمات الأطفال والنساء والولادة لنحو 450 ألف نسمة.

وأشار إلى أن المستشفى يتعامل مع جرحى العدوان رغم عدم توافر الإمكانيات، واصفا ما يمارسه الاحتلال في هذا الصدد بأنه جنون.

ولفت إلى أن أمر الإخلاء يعني الحكم بإعدام 150 مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفى، مناشدا المنظمات الدولية بالتدخل لوقف هذا الجنون الإسرائيلي.

وبين أن جيش الاحتلال أعطاه مهلة حتى الرابعة عصرا (بتوقيت فلسطين)، موضحا أن هذا التهديد بدأ منذ يوم أمس.

من جانبها، قالت جهات طبية فلسطينية، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء عدة مستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع مع دخول المعركة يومها الثامن.

وأعلنت إدارة مستشفى العودة الحكومي في شمال قطاع غزة تلقيها بلاغات رسمية من الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء كامل المستشفى؛ بما في ذلك المصابون والمرضى.

وأوضح مصدر مسؤول في مستشفى "القدس" بمدينة غزة، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي أنذرهم بإخلاء المستشفى فورا.

بدورها، قالت حركة "حماس"، إن مطالبة الجيش الإسرائيلي المستشفيات بالإخلاء "جريمة جديدة، وتعكس النيات الإجرامية المبيتة ضد قطاع غزة بمنع الخدمات الصحية الأساسية والطارئة".

ودعت الحركة، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل العاجل لوقف قوات الاحتلال عن "مخططاتها الإجرامية باستهداف المستشفيات والأطقم الطبية وبقية المؤسسات العاملة في الحقل الإنساني". (وكالات)

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