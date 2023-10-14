الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفيات في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مدير مستشفى كمال عدوان- أحد أكبر مستشفيات
شمال قطاع غزة- أحمد كحلوت، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال طالبه بإخلاء المستشفى،
ما يشير إلى احتمالية قصفه.
وأضاف كحلوت خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الجزيرة"،
أن المستشفى به مئات المرضى، وهو المستشفى الحكومي الوحيد الذي يقدم خدمات الأطفال
والنساء والولادة لنحو 450 ألف نسمة.
وأشار إلى أن المستشفى يتعامل مع جرحى العدوان
رغم عدم توافر الإمكانيات، واصفا ما يمارسه الاحتلال في هذا الصدد بأنه جنون.
ولفت إلى أن أمر الإخلاء يعني الحكم بإعدام 150
مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفى، مناشدا المنظمات الدولية بالتدخل لوقف هذا
الجنون الإسرائيلي.
وبين أن جيش الاحتلال أعطاه مهلة حتى الرابعة
عصرا (بتوقيت فلسطين)، موضحا أن هذا التهديد بدأ منذ يوم أمس.
من جانبها، قالت جهات طبية فلسطينية، اليوم، إن
الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء عدة مستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع مع دخول المعركة
يومها الثامن.
وأعلنت إدارة مستشفى العودة الحكومي في شمال
قطاع غزة تلقيها بلاغات رسمية من الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء كامل المستشفى؛
بما في ذلك المصابون والمرضى.
وأوضح مصدر مسؤول في مستشفى "القدس" بمدينة
غزة، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي أنذرهم بإخلاء
المستشفى فورا.
بدورها، قالت حركة "حماس"، إن مطالبة
الجيش الإسرائيلي المستشفيات بالإخلاء "جريمة جديدة، وتعكس النيات الإجرامية
المبيتة ضد قطاع غزة بمنع الخدمات الصحية الأساسية والطارئة".
ودعت الحركة، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية
ذات العلاقة إلى التدخل العاجل لوقف قوات الاحتلال عن "مخططاتها الإجرامية
باستهداف المستشفيات والأطقم الطبية وبقية المؤسسات العاملة في الحقل الإنساني". (وكالات)
MENAFN14102023000072011014ID1107240710
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.