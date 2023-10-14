Saturday, 14 October 2023 11:33 GMT

هيومن رايتس ووتش: على قادة العالم رفع صوتهم تجاه غزة قبل فوات الأوان

10/14/2023 2:23:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المستشار القانوني الأول في "هيومن رايتس ووتش"، كلايف بالدوين، إن "إصدار أمر إخلاء لمليون شخص في غزة عندما لا يكون هناك مكان آمن يذهبون إليه ليس تحذيرا فعالا.

وأضاف في بيان وصل لـ"الغد"، نسخة عنه، أن الطرقات تحوّلت إلى ركام، والوقود نادر، والمستشفى الأساسي موجود في منطقة الإخلاء.

وبين بالدوين أن "هذا الأمر لا يغيّر التزامات إسرائيل بعدم استهداف المدنيين بتاتا في عملياتها العسكرية واتخاذ كافة التدابير المتاحة لها لتقليل الضرر اللاحق بهم. على قادة العالم رفع صوتهم الآن قبل فوات الأوان".

MENAFN14102023000072011014ID1107240709

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث