هيومن رايتس ووتش: على قادة العالم رفع صوتهم تجاه غزة قبل فوات الأوان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المستشار القانوني الأول في "هيومن رايتس ووتش"، كلايف بالدوين، إن "إصدار أمر إخلاء لمليون شخص في غزة عندما لا يكون هناك مكان آمن يذهبون إليه ليس تحذيرا فعالا.
وأضاف في بيان وصل لـ"الغد"، نسخة عنه، أن الطرقات تحوّلت إلى ركام، والوقود نادر، والمستشفى الأساسي موجود في منطقة الإخلاء.
وبين بالدوين أن "هذا الأمر لا يغيّر التزامات إسرائيل بعدم استهداف المدنيين بتاتا في عملياتها العسكرية واتخاذ كافة التدابير المتاحة لها لتقليل الضرر اللاحق بهم. على قادة العالم رفع صوتهم الآن قبل فوات الأوان".
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