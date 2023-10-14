يونيسف: أكثر من 700 طفل فقدوا حياتهم في غزة منذ بدء القصف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أكثر من 700 طفل فقدوا حياتهم في قطاع غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي.
ودعا الأمم المتحدة إلى حماية أطفال غزة بموجب القانون الدولي والإنساني، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بأنه "كارثي" خصوصا بالنسبة للأطفال.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من أطفال غزة وعائلاتهم لم يعد بمقدورهم الوصول لمياه صالحة للشرب، وأنه من الضروري توفير ممرات إنسانية لإيصال المساعدات للسكان.
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