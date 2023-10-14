قصف الاحتلال يدمر أكثر من 1695 مبنى وبرجا وعمارة في غزة

قصف الاحتلال يدمر أكثر من 1695 مبنى وبرجا وعمارة في غزة
التاريخ
10/14/2023 2:23:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة، إن أكثر من 1695 مبنى وبرجا وعمارة سكنية في قطاع غزة جرى تدميرها كليا جراء قصف طائرات الاحتلال، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المهدمة كليا اكثر من 7000.
وأضافت في تصريحات اليوم السبت، أن ما يزيد على 69 ألف وحدة سكنية، تضررت جزئيا وبشكل بليغ، منها 4679 أصبحت غير صالحة للسكن.
--(بترا)
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