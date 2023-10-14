Saturday, 14 October 2023 11:33 GMT

قصف الاحتلال يدمر أكثر من 1695 مبنى وبرجا وعمارة في غزة

10/14/2023 2:23:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة، إن أكثر من 1695 مبنى وبرجا وعمارة سكنية في قطاع غزة جرى تدميرها كليا جراء قصف طائرات الاحتلال، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المهدمة كليا اكثر من 7000.
وأضافت في تصريحات اليوم السبت، أن ما يزيد على 69 ألف وحدة سكنية، تضررت جزئيا وبشكل بليغ، منها 4679 أصبحت غير صالحة للسكن.
--(بترا)

MENAFN14102023000072011014ID1107240707

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث