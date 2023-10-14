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اجتماع عاجل في جدة الأربعاء المقبل لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

10/14/2023 2:23:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعا استثنائيا عاجلا على مستوى الوزراء مفتوح العضوية، الأربعاء المقبل، لتدارس التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع، بما يهدد المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

ونقلا عن وكالة "وفا"، سيعقد الاجتماع الاستثنائي في مقر الأمانة العامة بمحافظة جدة، بدعوة من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.

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