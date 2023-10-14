اجتماع عاجل في جدة الأربعاء المقبل لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون
الإسلامي، اجتماعا استثنائيا عاجلا على مستوى الوزراء مفتوح العضوية، الأربعاء
المقبل، لتدارس التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع، بما يهدد المدنيين
وأمن واستقرار المنطقة.
ونقلا عن وكالة "وفا"، سيعقد
الاجتماع الاستثنائي في مقر الأمانة العامة بمحافظة جدة، بدعوة من المملكة العربية
السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة
التعاون الإسلامي.
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