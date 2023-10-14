رغم القصف.. أهالي غزة يخرجون في مسيرة دعما للمقاومة

رغم القصف.. أهالي غزة يخرجون في مسيرة دعما للمقاومة
التاريخ
10/14/2023 2:23:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خرج أهالي مخيم جباليا شمالي غزة، اليوم السبت، في مسيرة دعما للمقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد.
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