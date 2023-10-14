Saturday, 14 October 2023 11:33 GMT

مصر تشترط عبور الأجانب من رفح مقابل إدخال المساعدات

10/14/2023 2:23:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفاد مراسل RT بأن السلطات المصرية رفضت تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأشار مراسلنا إلى أن مصر رفضت السماح بعبور الأمريكيين من المعبر، ما أجبرهم على العدوة إلى حيث جاؤوا.

وذكر أن القاهرة اشترطت على واشنطن دخول المساعدات للقطاع مقابل خروج الأجانب.

وصرحت مصادر أمنية مصرية مطلعة بأن مصر رفضت مرور الأمريكيين إلا باتفاق يلزم بوصول المساعدات إلى أهالي غزة.

وأكدت المصادر أن الموقف المصري واحد، وهو وصول المساعدات إلى قطاع غزة.
وجاء ذلك بعد إخطار السفارتين الأمريكية والسويدية مواطنيهما في غزة بالتوجه إلى معبر رفح ظهر اليوم لإجلائهم عن القطاع.

وقالتمصادر مصرية لمراسلة RT في القاهرة، إنه قد يتم السماح بعبور البعض من حاملي الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة اليوم، بعد تنسيق مصري أمريكي بشأنهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت فتح ممرات آمنة لسكان شمال مدينة غزة لمغادرة منازلهم والتوجه جنوبا.

ووفقا للجيش الإسرائيلي سيسمح للمنديين بالتحرك على طول الشوارع التي حددها بين الساعات 10:00- 16:00.

MENAFN14102023000072011014ID1107240704

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث