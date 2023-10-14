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بلينكن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وآماله

10/14/2023 2:23:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أن الوضع في قطاع غزة صعب جدا "وعلينا أن نعمل معا لنضمن دخول المساعدات الإنسانية"، مشددا على أن هذا الأمر حساس ويجب القيام به احتراما للقانون الدولي.

ونقلا عن صحيفة "عُكاظ"، قال "بن فرحان" خلال لقائه اليوم السبت نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في الرياض، إن الأولوية في الوقت الحالي وقف المزيد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ونزع فتيل التصعيد، والعودة إلى السلام، ووقف إطلاق النار والعمل على معالجة الكارثة الإنسانية.

وشدد على أن "الذي يعاني من هذا الوضع هم المدنيون من الجانبين، ومن المهم أن ندين ونستنكر استهداف المدنيين وهذا أمر واضح وتتبناه الجامعة العربية"، ويجب التوصل إلى طريق للخروج من دورة العنف.

وتابع: "نحن بحاجة إلى جهد جماعي لوقف هذه العودة الدائمة إلى العنف، ودائما المدنيون يدفعون الثمن من كلا الجانبين، ولا بد أن نصل إلى طريق لوقف التصعيد وتحسين الوضع لاحقا".

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني وآماله، وأنه يجب العمل على حماية المدنيين، وإقامة مناطق آمنة، وإيصال المساعدات لغزة، مشيراً إلى أن واشنطن تعمل مع السعودية لضمان حماية المدنيين في القطاع.

MENAFN14102023000072011014ID1107240703

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