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الجهاد الإسلامي: قصف وتدمير معبر رفح يزيد الضغط على قطاع غزة

10/14/2023 2:23:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أكدت حركة الجهاد الإسلامي إن جريمة قصف وتدمير معبر رفح تفاقم الأزمات وتزيد الضغط على قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان "ندعو الأشقاء في مصر إلى تحمل مسؤولياتهم وإفشال مساعي العدو لعزل غزة وتشديد الحصار".

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