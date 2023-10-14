الجهاد الإسلامي: قصف وتدمير معبر رفح يزيد الضغط على قطاع غزة

الجهاد الإسلامي: قصف وتدمير معبر رفح يزيد الضغط على قطاع غزة
التاريخ
10/14/2023 2:23:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت حركة الجهاد الإسلامي إن جريمة قصف وتدمير معبر رفح تفاقم الأزمات وتزيد الضغط على قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان "ندعو الأشقاء في مصر إلى تحمل مسؤولياتهم وإفشال مساعي العدو لعزل غزة وتشديد الحصار".
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