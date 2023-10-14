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الصحة العالمية: إجلاء الحالات الخطيرة من مستشفيات غزة بمثابة شهادة وفاة

10/14/2023 2:23:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري للجزيرة، إن إجلاء مرضى الحالات الخطيرة من مستشفيات غزة بمثابة شهادة وفاة.
وناشد المنظري المجتمع الدولي بشدة فتح المعابر مع غزة بشكل فوري لإدخال المعونات العاجلة، مشيرا إلى أن المنظمة تنسق مع الجهات المصرية لفتح معبر رفح بشكل فوري.

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