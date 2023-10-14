الصحة العالمية: إجلاء الحالات الخطيرة من مستشفيات غزة بمثابة شهادة وفاة

الصحة العالمية: إجلاء الحالات الخطيرة من مستشفيات غزة بمثابة شهادة وفاة
التاريخ
10/14/2023 2:23:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري للجزيرة، إن إجلاء مرضى الحالات الخطيرة من مستشفيات غزة بمثابة شهادة وفاة.
وناشد المنظري المجتمع الدولي بشدة فتح المعابر مع غزة بشكل فوري لإدخال المعونات العاجلة، مشيرا إلى أن المنظمة تنسق مع الجهات المصرية لفتح معبر رفح بشكل فوري.
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