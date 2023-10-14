مظاهرة في تل أبيب تطالب بإقالة نتنياهو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تظاهر عشرات الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإفراج عن الأسرى في غزة.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتائب القسام عن مقتل 9 أسرى جدد من لمحتجزين لديها خلال معركة طوفان الأقصى، بينهم 4 أجانب خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي على أماكن يوجد فيها هؤلاء الأسرى.
كما قالت قناة الأقصى التابعة لحركة حماس إن هناك خطرا على حياة عدد كبير من الجرحى في صفوف أسرى جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب استمرار القصف.
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