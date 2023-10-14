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مظاهرة في تل أبيب تطالب بإقالة نتنياهو

10/14/2023 2:23:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تظاهر عشرات الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإفراج عن الأسرى في غزة.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت كتائب القسام عن مقتل 9 أسرى جدد من لمحتجزين لديها خلال معركة طوفان الأقصى، بينهم 4 أجانب خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي على أماكن يوجد فيها هؤلاء الأسرى.
كما قالت قناة الأقصى التابعة لحركة حماس إن هناك خطرا على حياة عدد كبير من الجرحى في صفوف أسرى جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب استمرار القصف.

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