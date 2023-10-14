Saturday, 14 October 2023 11:32 GMT

هنية: سنفشل خطط تهجير الفلسطينيين من غزة

10/14/2023 2:23:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية مساء السبت إن الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تهجير الشعب الفلسطيني من غزة.

وأضاف هنية في بيان له " أننا ستفشل خطط تهجير الفلسطينيين من غزة، ولا هجرة من غزة إلى مصر، مضيفا "نحن هنا باقون في وطننا ما بقي الزعتر والزيتون".

وتابع هنية: "أقول لإخواني في مصر إن قرارنا أن نبقى في أرضنا وإن قراركم هو قرارنا.

وفي رسالة للاحتلا الإسرائيلي قال هنية: "إن الضربة الاستراتيجحية التي لحقت بكم تشير إلى أن تحريرنا وعودتنا قريبة المنال".

MENAFN14102023000072011014ID1107240699

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث