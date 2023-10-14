هنية: سنفشل خطط تهجير الفلسطينيين من غزة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية مساء السبت إن الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تهجير الشعب الفلسطيني من غزة.



وأضاف هنية في بيان له " أننا ستفشل خطط تهجير الفلسطينيين من غزة، ولا هجرة من غزة إلى مصر، مضيفا "نحن هنا باقون في وطننا ما بقي الزعتر والزيتون".

وتابع هنية: "أقول لإخواني في مصر إن قرارنا أن نبقى في أرضنا وإن قراركم هو قرارنا.

وفي رسالة للاحتلا الإسرائيلي قال هنية: "إن الضربة الاستراتيجحية التي لحقت بكم تشير إلى أن تحريرنا وعودتنا قريبة المنال".