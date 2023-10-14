هنية: سنفشل خطط تهجير الفلسطينيين من غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية مساء السبت إن الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تهجير الشعب الفلسطيني من غزة.
وأضاف هنية في بيان له " أننا ستفشل خطط تهجير الفلسطينيين من غزة، ولا هجرة من غزة إلى مصر، مضيفا "نحن هنا باقون في وطننا ما بقي الزعتر والزيتون".
وتابع هنية: "أقول لإخواني في مصر إن قرارنا أن نبقى في أرضنا وإن قراركم هو قرارنا.
وفي رسالة للاحتلا الإسرائيلي قال هنية: "إن الضربة الاستراتيجحية التي لحقت بكم تشير إلى أن تحريرنا وعودتنا قريبة المنال".
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