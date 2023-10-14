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باحثون ومؤرخون يناقشون محطات في فكر الهاشميين الأدبي والسياسي والاجتماعي

10/14/2023 2:22:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان - ناقش باحثون ومؤرخون محطات مهمة في فكر الهاشميين الأدبي والسياسي والاجتماعي، ضمن جلسات ملتقى عمان الثقافي بدورته التاسعة عشرة تحت عنوان "فكر الهاشميين: الأدبي والسياسي والاجتماعي"، والتي عقدت في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمان.
ورعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار فعاليات الملتقى، وقالت" إن ما تمر به المنطقة من أزمة سياسية، يؤكد تضامن الأردن قيادة وحكومة وشعبا مع الأشقاء في فلسطين"، مضيفة أن موقف الأردن واضح وجلي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهو ما أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي الذي ألقاه الأربعاء الماضي في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر.
وأكدت الوزيرة ضمن الجلسة الأولى من الملتقى برئاسة الدكتور سلطان المعاني، أن الأردن لن يتخلى عن موقفه العربي والحقوق العربية، لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، منوهة بأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل جزءا من هذا الموقف.
وحول دور الوزارة، بينت النجار أن وزارة الثقافة تقوم بحماية القيم الوطنية الأردنية في إطار عقلاني وفكري ونقدي وطني، مبينة أن الثقافة تمثل مدخلا في هذا الإطار، مشيرة إلى أن الأردن الحديث صمد في وجه التحديات لأن الهاشميين انطلقوا في بنائه من منصة أفكار وقيم ومبادئ تعلي من قيمة الإنسان المبنية على المحبة والاحترام.
من جانبه بيّن وزير الثقافة الأسبق الأكاديمي والأديب الدكتور صلاح جرار وفي ورقته بعنوان "دور الثقافة في التنمية والمساهمة في النهضة"، أن للثقافة في مواكبة النهوض الحضاري صورتين: الأولى أن تشكّل الثقافة عاملاً من عوامل التحفيز نحو التقدّم والإنجاز والإبداع، والثانية أن تحتفي الثقافة بما تمّ إنجازه وتشيد به وتثني على من قام به وتعلي من مكانته وشأنه وتنبّه على الأسباب التي تقف وراء النجاح والتميّز.
وأوضح أن الصورة الأولى تتحقق، عندما تكون الثقافة مصدرا للتحفيز ورافعة للنجاح، وأن تشتمل ثقافة الأمة وفكرها وعقيدتها على ما يجعل الإخلاص في العمل وإتقانه وتطويره قيمة عليا من قيم الأمّة، والنشاط الثقافي في هذه الحالة هو الذي يعلي من هذه القيم ويستمر في تأكيدها والدعوة إلى الالتزام بها.
أما الصورة الثانية، بحسب جرار والتي ترصد فيه الثقافة نجاحات الأمة وتحللها وتعلي من رموزها ونتائجها، فإنها من الإسهامات التي تنهض بها الثقافة في التنمية بمختلف جوانبها، وتتخذ هذه الحالة أشكالاً مختلفة تتمثل في مختلف أنواع النشاط الثقافي من ندوات ومؤتمرات ومهرجانات وحوارات ومؤلفات وغيرها.
وأكد أن من أبرز الشروط التي يجب توفرها لتتحقق نتائج العمل الثقافي ومنها الاستمرارية في النشاط الذي نتطلع من خلاله إلى تحقيق الهدف المنشود، ومضاعفة الجهد في مواكبة الاستمرارية وعدم الاكتفاء بقدر محدود أو ثابت من الجهد، والارتقاء بمستوى الجهد المبذول بحيث يتضمن تطورا تصاعديا ملموسا بمرور الزمن ومواصلة العمل، والتنوع في الوسائل المتبعة لتحقيق الهدف المنشود.
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور محمد خربوش قال في كلمته بعنوان "رؤية الهاشميين للقضايا المحورية في الفكر السياسي العربي الحديث والمعاصر"، إن دور الهاشميين في إنشاء الدولة العربية الحديثة وترسيخ الدولة الوطنية وفق فكر سياسي عربي واضح وجلي. ولفت إلى أنه قبل عام 1016 لم يكن لدى العرب فكر سياسي عربي بمعنى ان يؤدي الى إنشاء دولة عربية، منوها بأن اندلاع الثورة العربية الكبرى أسس لنشوء فكر سياسي عربي لعب فيه الهاشميون دورا محوريا.
في الجلسة الثانية من الملتقى، والتي ترأسها أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال الشلبي الذي قرأ ورقة آمر كلية الدفاع الوطني الملكية العميد الركن عزام الرواحنة المعنونة بـ"الثقافة والأمن الوطني" لتعذر حضوره كونه خارج الوطن، حيث لفت إلى نظرة الدولة الأردنية إلى "الأمن الوطني" بواقعية، وموضوعية، وشمولية من أجل تحقيق "الأمن المنشود" القائم على مواجهة التهديدات المختلفة لقيم المجتمع الثقافية والعقائدية، والمصلحة العليا للدولة الأردنية.
ولفت إلى أن بناء "إستراتيجية أمنية" قومية يسهم، بالضرورة، إلى "حفظ التوازن" بين "أولويات الأمن القومي" بمفهومه الشامل، والحريات والحقوق للمواطنين، مبينًا أن اهتمام الدولة الأردنية بتطوير الأمن الشامل اتكأ على ثلاثة ركائز هي؛ أمن المواطن، وسيادة الدولة، والتنمية الشاملة بما فيها ذاك البعد الثقافي والفكري والمعرفي. وبين العميد الركن الرواحنة ضرورة التميز بين نوعين من المفاهيم، ونحن نتحدث عن "الثقافة" و"الأمن الوطني" أو "الأمن القومي"؛ وهما؛ الأمن الثقافي الذي يتمثل بشعور الفرد والجماعة بالاطمئنان على هويتهم، وإحساسهم بالأمان عليها من الخطر والهجوم والتهديد والمحو والتشويه.
من جهتها تحدثت الباحثة والمؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر في ورقتها المعنونة "الأمة والدولة في فكر الهاشميين" عن رؤية الهاشميين في بناء الأمة والدولة لا سيما بعد قضاء نحو أربعة قرون تحت الحكم العثماني، حينما لم يعرف العرب مفهوم الدولة آنذاك سواها.
ولفتت إلى أن مملكة الحجاز تعد أول تجربة جسدتها رؤية الهاشميين من خلال فكرهم في بناء الدولة، ومن ثم تأسيس المغفور له الملك فيصل بن الحسين للمملكة العربية السورية ولاحقا المملكة العراقية وصولا الى تأسيس الدولة الأردنية الحديثة، مبينة أنها جميعا مثلت مفهوم الدولة في فكر الهاشميين. ونوهت بجهود ودور المغفور له الشريف الحسين بن علي في إرساء فكر النهضة والدولة العربية الحديثة، مستعرضة ابرز ما قام به في هذا الشأن حين تولى إمارة الحجاز عام 1908 من ربط أجزاء الحجاز ببعضها البعض وتأسيس المدارس وغيرها من مظاهر جسدت الرؤية الهاشمية في تأسيس الدولة العربية الحديثة.
في السياق ذاته تناول أستاذ الأدب العربي في جامعة اليرموك الدكتور زياد الزعبي في ورقته المعنونة "الملك عبدالله الأول أديبا وشاعرا"، دور وجهود الملك المؤسس في التأسيس للثقافة، مبينا ان المغفور له كان شاعرا وأديبا ومهتما بالتراث العربي ولديه سعة اطلاع، علاوة على أن بلاطه أصبح مكانا يجتمع فيه المثقفون العرب حيث كانت الثقافة ذات طابع عربي. وتحدث عن الأعمال الشعرية والأدبية للملك المؤسس والتي لم يتم جمع معظمها، داعيا الى العمل على جمع ودراسة هذه الأعمال ونشرها. ولفت في ورقته الى أن البنى الفكرية للثورة العربية الكبرى كانت تسكن في فكر الملك المؤسس.
أما الدكتور جورج طريف فتحدث في ورقته "مذكرات الملك عبدالله الأول" عن أفكار الملك المؤسس من خلال المذكرات التي أسهمت بإلقاء الضوء على العديد من الأحداث في تلك الحقبة الزمنية، مشيرا الى ان الملك المؤسس دون سيرة حياته وأحوال الحجاز وبلاد الشام والعراق والوقائع التي عاشتها المنطقة.
وأكد، ان المذكرات تظهر النزعة القومية لدى الملك المؤسس والسعي لتحقيق الوحدة العربية والعمل على أساس مبادئ الشورى والديمقراطية وارتباط العروبة بالإسلام ، لافتا الى ان فلسطين كانت شغله الشاغل منذ عام 1914.
وفي الجلسة الثالثة والأخيرة التي ترأسها الدكتور جرار، تناول الباحث الجزائري الدكتور قوي بوحنية في ورقته المعنونة "المقاربة الدينية لجلالة الملك عبدالله الثاني.. السماحة والانفتاح في زمن التطرف والشعبوية" كتاب جلالة الملك عبدالله الثاني المعنون "السلام فرصتنا الأخيرة" ، مبينا ان جلالته عالج فيه موضوعات الإرهاب والتطرف. كما استعرض الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني، منوها بأن هذه الأوراق كانت موجزة وعميقة وتحمل الكثير من المضامين والأفكار. وقال الدكتور بوحنية، إن جلالة الملك عبدالله الثاني استطاع أن يفجر اللغة في كتاباته وخطاباته بمضامين وأفكار جديدة، وإعلاء القيم الدينية وحقوق الإنسان.
ولفت رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة مؤتة الدكتور رضوان المجالي في ورقته المعنونة "الملك الحسين باني النهضة الأردنية المعاصرة" الى العوامل التي أسهمت في بناء وتكوين فكر المغفور له الملك الحسين، منوها بأن هذا الفكر صقل العديد من التوجهات ومنها السياسية والدينية والاجتماعية والتي اتسمت بالاعتدال والسماحة والبشاشة والوضوح.
ونوه بأن المغفور له الملك الحسين نجح في تحقيق ما يطلق عليه بعلم السياسة "البنائية الوظيفية"، وبناء الوحدة الاجتماعية علاوة على انه باني السياسة الخارجية للأردن. أما اخر المتحدثين أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية الدكتور جمال الشلبي استعرض في ورقته المعنونة "الرؤية السياسية للملك عبدالله الثاني"، الرؤية السياسية لجلالة الملك عبدالله الثاني منذ وصوله للحكم عام 1999، مبينا أنها ارتكزت على المستوى المحلي ببناء دولة حديثة تلعب فيها المؤسسات والقانون الدور المهم لتحقيق أهدافها ضمن منظور التنمية المستدامة الشاملة، وعلى المستوى الدولي تتعلق بتعزيز علاقات الأردن بالدول العربية الشقيقة والدول الصديقة. واستعرض في ورقته الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني وما ترتكز عليه من قيم ومضامين وأفكار متقدمة. كما تناول مبادرات الملك الدبلوماسية الدينية والتي أتت بسبب اتساع رقعة الإرهاب والتطرف التي عمت العالم ومنه منطقة الشرق الأوسط، وبسبب الاتهامات المستمرة من الغرب وغيره للإسلام وأهله.

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