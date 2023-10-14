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جبهة ثانية في حرب حماس

10/14/2023 2:22:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة






‏‏‏بريان كاتز‏ - (فورين أفيرز) 2023/10/10
لا ينبغي أن يكون ضبط النفس الذي أظهره حزب الله في البداية سببا للرضا عن الذات والركون إلى استمرار ذلك. من ناحية، تترك مثل هذه الاشتباكات والردود المتبادلة مجالًا واسعًا لسوء التقدير وسوء الفهم، لا سيما في وقت يشهد تصاعدًا للتوترات، وما يعتبره أحد الجانبين ردًا متناسبًا قد يعتبره الطرف الآخر تصعيدًا جذريًا. ومن ناحية أخرى، قد يرى قادة حزب الله اللبناني في الأحداث الجارية فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لتوجيه ضربة مباشرة إلى شمال إسرائيل.‏
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جميع وكالات الاستخبارات تُخفق، وبطريقة مدوية في كثير من الأحيان. هناك التقييمات الخاطئة التي أجرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لبرنامج صدام حسين النووي قبل حرب العراق؛ وهناك قناعة جهاز المخابرات الألماني بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يخادع بشأن غزو أوكرانيا؛ وثمة يقين أجهزة الاستخبارات الروسية الثلاثة بأن القوات الأوكرانية ستتراجع وتنكسر بسرعة –في كل هذه الحالات، كان الفشل هو الثمن المقبول في مهنة يجب أن تتوقع ما سيفعله فاعل أجنبي بناء على معلومات مخفية، غير مكتملة، معيبة، وخادعة في بعض الأحيان.
‏بالنسبة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية –وهي من بين الأفضل تدريبًا والأكثر تفانيًا وتقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم- كانت أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) فشلاً مؤلمًا بشكل خاص. وسوف تسمح الأشهر والسنوات التالية بإجراء فحص شامل لكيف أمكن لجهاز استخبارات على مستوى عالمي، يتمتع بجمع معلومات استخباراتية واسع ودقيق يركز على قطاع غزة وقيادة ‏‏حماس‏‏، أن يكون قد أغفل المؤشرات على قدوم مثل هذا الهجوم الكبير. ويغلب أن إسرائيل، اعتقادًا منها بأن التهديد الذي تمثله حماس كان متوقعًا، يمكن التنبؤ به وتم احتواؤه، كرست أفضل قدراتها الاستخباراتية التقنية والبشرية لتهديدات بدت لها أكثر أهمية، آتية من إيران وحزب الله اللبناني. ليست كل الأصول الاستخباراتية تُخلق متساوية، وربما لم يكُن ما تُرك منها لتغطية قطاع غزة كافيًا من حيث النطاق، ودون المستوى من حيث القدرة.
‏ومع ذلك، غالبًا ما يتم في عمليات التشريح الاستخباراتية المتأخرة إهمال الدور الذي يلعبه الهدف نفسه. إن الفشل لا ينتج فقط عن العيوب الداخلية، وإنما يمكن أن يسببه أيضًا خصم بارع في التخفي والخداع، وراغب في استخدام تكتيكات كان من الصعب تخيلها سابقًا. ويشير إخفاء هجوم بهذا الحجم والتعقيد، وتحقيق مفاجأة تكتيكية كاملة وسط إشارات تحذير كافية، إلى زيادة كبيرة في قدرات حماس الاستخباراتية والأمنية في السنوات الأخيرة. وكانت هذه القدرات هي السمة المميزة لميليشيا أخرى قامت حماس مؤخرًا بإصلاح العلاقات معها: حزب الله. وسواء كان ذلك من خلال مراعاة وتطبيق التكتيكات التي تعلمتها الجماعة اللبنانية على مدى أربعة عقود من الحرب الاستخباراتية مع إسرائيل، أو من خلال تلقي التدريب المباشر وتقديم المشورة والتخطيط في بيروت، كما يبدو مرجحًا، أظهرت حماس في هجومها جرأة، وصلابة وتطورًا لم تكن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والغربية تعتقد أنها ممكنة إلا لدى حزب الله.
في الوقت الذي يشهد قتال إسرائيل‏ لاستعادة السيطرة على قراها ومواطنيها، فإنها تستعد أيضًا لشيء لطالما سعت إلى تجنبه منذ انسحابها من قطاع غزة في العام 2005: القيام بغزو بري للقطاع وخوض حرب شاملة مع حماس على أرضها. لكن هناك سؤالًا آخر يخيم على أفق الشمال مع استمرار الحرب في الجنوب: ماذا سيفعل حزب الله؟ كانت الحركة اللبنانية قد أبقت نفسها خارج الجولات السابقة من الصراع بين إسرائيل وحماس. ولكن يجب على صُناع السياسة الإسرائيليين والأميركيين ألا يتجاهلوا خطر أن تؤدي حرب مطولة في غزة إلى تغيير حزب الله حساباته -مما يعجِّل باندلاع صراع أكبر وأكثر تدميرًا يمكن أن يتصاعد بسرعة إلى حرب إقليمية.‏‏ ‏‏وحتى في الوقت الذي تركز فيه إسرائيل قواتها في قطاع غزة، يجب عليها وعلى حلفائها في الوقت نفسه إعادة إنشاء رادع في اتجاه الشمال، لضمان استمرار حزب الله في البقاء على الخطوط الجانبية.‏
‏"قلوبنا معكم" ‏
‏لطالما استفادت كل من مجموعتي حماس وحزب الله منذ وقت طويل من الدعم الإيراني. وفي حين رعت صعود حزب الله في لبنان في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، بحثت طهران أيضًا عن فرصة في ‏‏الأراضي الفلسطينية‏‏، في وقت كانت حماس تخرج فيه من الانتفاضة الفلسطينية الأولى. وفي حين أن حزب الله شيعي (مثل النظام الإيراني)، وحماس سنية، فقد أظهر كلاهما شراسة، وأصولية إسلامية، وتفانيًا في العمل على تدمير إسرائيل -وكل ذلك يناسب جيدًا استراتيجية طهران القائمة على صنع وكلاء إقليميين. وهكذا بدأ عقدان من الدعم العسكري والسياسي والمالي الإيراني لكلا المجموعتين.
‏في تسعينيات القرن العشرين والعقد الذي تلاها، أقام حزب الله وحماس علاقات وثيقة بينهما كجبهات دعم متبادل في "محور المقاومة" الإيراني. وقد استضاف حزب الله قيادة حماس في بيروت؛ وتدربت قواته مع مقاتلي حماس في معسكرات في جنوب لبنان وفي وادي البقاع في شرق لبنان؛ وقام الحزب بتهريب الأسلحة والعتاد إلى قطاع غزة خلال الانتفاضة الثانية (من العام 2000 إلى العام 2005). وبحلول بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة، كانت مجموعتا الميليشيا قد أصبحتا شريكتين مقربتين. ‏
‏وقد توترت هذه العلاقات بدءا من العام 2011، عندما اندلعت الانتفاضة السورية وتحولت إلى حرب أهلية: فقد اختارت حماس جانب الشارع السني المناهض لنظام الرئيس السوري بشار الأسد المدعوم من حزب الله وإيران‏‏، وهو عضو آخر في "محور المقاومة" الذي أنشأته طهران. لكن التحالف بين المجموعتين عاد ليتعافى مع بدء الحرب الأهلية السورية في التراجع، خاصة عندما تولى يحيى السنوار -المتعاون منذ فترة طويلة مع كل من طهران وحزب الله- قيادة حماس في العام 2017. ومنذ ذلك الحين، توطدت الشراكة بينما أصبح لبنان مركزًا حاسمًا للتنسيق. وفي العام 2018، أعادت حماس فتح مكاتبها السياسية في بيروت، وانتقل العديد من قادتها الرئيسيين إلى هناك. وفي العام 2021، كما أفادت بعض التقارير، أنشأت إيران "غرفة عمليات مشتركة" هناك، يعمل فيها ناشطون من "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني،‏‏ و‏‏حزب الله اللبناني‏‏، ‏‏وحماس الفلسطينية لتنسيق الأنشطة العسكرية والاستخباراتية و(الإرهابية) ضد إسرائيل. ‏
و‏كان لدى حماس الكثير لتكسبه من هذه الشراكة. فقد اكتسب مقاتلو حزب الله خبرة عسكرية كبيرة من خلال الانضمام إلى الحروب في العراق ‏‏وسورية‏‏ واليمن، وكذلك من حرب الظل طويلة الأمد التي خاضها الحزب مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وكانت خبرة حزب الله في مجال الاستخبارات ومكافحة التجسس والأمن العملياتي والخداع ذات قيمة خاصة بالنسبة لـحماس. ويبدو مرجحًا أن الجوانب الرئيسية لعناصر هجوم حماس على إسرائيل قد تشكلت في غرفة عمليات بيروت تحت إشراف وإرشاد حزب الله. ‏
مع ذلك، وعلى الرغم من توفيره التدريب والدعم لحماس، قد لا يرغب حزب الله في التدخل مباشرة في الحرب الحالية مع إسرائيل، التي بدأت بالهجوم الذي شُن في بداية الأسبوع الماضي. في اليوم التالي‏‏، قدم المسؤول الثاني في ‏‏حزب الله‏‏، ‏‏هاشم صفي الدين، وعدًا لحماس: "قلوبنا معكم. عقولنا معكم. أرواحنا معكم. تاريخنا وبنادقنا وصواريخنا معكم". لكنّ الذي كان غائبًا بشكل ملحوظ عن هذا التعهد هو أي مؤشر على أن جنود حزب الله شاركوا مع حماس. وفي اشتباكات أخرى وقعت على مر السنين بين إسرائيل وحماس (في الأعوام 2008 و2014 و2021)، كان حزب الله قد عرض الدعم السياسي وقام بشن هجمات عبر الحدود من حين لآخر لإظهار العزم، لكنه بقي بخلاف ذلك على الهامش. ولديه العديد من الأسباب الوجيهة لفعل الشيء نفسه الآن. ‏
‏أولاً،‏‏ ما يزال ‏‏حزب الله‏‏ يتعافى من عَقد من القتال الذي خاضه في الحروب الإقليمية دعمًا لإيران. وقد كلفت هذه الجهود المجموعة آلاف الأرواح، وملايين الدولارات، ومخزونات كبيرة من الأسلحة والعتاد. وحتى الآن، ما يزال الحزب يرزح تحت عبء التكاليف المستمرة لرعاية الجرحى وتعويض عائلات "الشهداء" (الأقواس من الأصل). والأكثر من ذلك أنه في الوقت الذي‏‏ يعاني فيه لبنان من الشللية والانقسام بشكل خاص، وعندما يشعر الكثيرون في المؤسسة السياسية بالاستياء من حزب الله لدوره في عرقلة انتخاب رئيس للبلد وتشكيل حكومة جديدة، سيحرص زعيم الحزب، حسن نصر الله، على تجنب المزيد من استعداء الفصائل السياسية الأخرى وتوريط ‏‏لبنان‏‏ في حرب يريد معظم مواطنيه تجنبها. وسوف يرغب نصر الله في تجنب إنفاق القوة البشرية والصواريخ على معركة ليست وجودية بالنسبة لـحزب الله. وفي نهاية المطاف، فإن قواته العسكرية وأسلحته المتطورة موجودة لتأمين السلطة في لبنان، وردع إسرائيل، وتوظيفها في خدمة طهران في حالة نشوب حرب إسرائيلية إيرانية.
‏تعكس تصرفات حزب الله المبكرة رغبة في ضبط النفس. في يوم الأحد الماضي، تبادل الحزب إطلاق نيران المدفعية والصواريخ مع القوات الإسرائيلية في منطقة مزارع شبعا الحدودية المتنازع عليها. ويوم الاثنين، قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية، ردًا على غارة شنها عبر الحدود اللبنانية مسلحون فلسطينيون، مقاتلين من حزب الله. وفي رده على ذلك، اختار الحزب قصف منشآت عسكرية إسرائيلية بدلاً من التصعيد بإطلاق هجمات مستهدفة على أفراد أو مدنيين إسرائيليين، مما يشير إلى أنه يرى أن تصرفات إسرائيل تتماشى مع قواعد لعبة الرد المتناسب. ‏
‏"أوهى من بيت العنكبوت"‏
‏ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون ضبط النفس في البداية سببا للرضا عن الذات والركون إلى استمرار ذلك. من ناحية، تترك مثل هذه الاشتباكات والردود المتبادلة مجالًا واسعًا لسوء التقدير وسوء الفهم، لا سيما في وقت يشهد تصاعدًا للتوترات، وما يعتبره أحد الجانبين ردًا متناسبًا قد يعتبره الطرف الآخر تصعيدًا جذريًا.‏‏ وقد سبق أن أدت الحسابات الخاطئة إلى اندلاع حرب واسعة النطاق في العام 2006، بعد أن أثارت غارة شنها حزب الله على إسرائيل وخطف جنود إسرائيليين غزوا إسرائيليًا شاملاً. وأقر نصر الله في وقت لاحق بأنه لم يكن قد توقع هذا النوع من رد الفعل.
‏وليس سوء التقدير هو الخطر الوحيد. إذا استمر القتال بين إسرائيل وحماس في التصاعد، فإن حزب الله، الذي يستشعر الضعف، قد يميل إلى التخلي عن حذره والتدخل في الصراع. وسيكون ذلك مرجحًا بشكل خاص إذا انتهى الأمر بإسرائيل، التي لا يرى قادتها خيارًا آخر سوى شن هجوم شامل على قطاع غزة لتوجيه ضربة مدمرة لحماس وإنقاذ الرهائن الإسرائيليين، إلى التورط في حرب مدن. ومع تعرض قواتها للقصف وتزايد الخسائر في القطاع، سيكون لدى حماس كل الأسباب لطلب المساعدة من شركائها -مما سيشكل ضغطًا على حزب الله لتعزيز دعمه.‏
‏وفي الوقت نفسه، ربما يكون حزب الله قد غير بالفعل تقييمه للقدرات الإسرائيلية. بعد انسحابها من جنوب لبنان في العام 2000، وصف نصر الله إسرائيل بأنها "أوهى من بيت العنكبوت" -إنها تبدو مهدِّدة من بعيد، لكنها ضعيفة عندما يتم تحديها. وعلى الرغم من أن العقدين التاليين فعلا الكثير لتذكير حزب الله بقدرات إسرائيل المتفوقة (والدمار الذي يمكن أن تلحقه بجنوب لبنان)، إلا أن فشل إسرائيل العسكري والاستخباراتي في الأيام الأخيرة يغلبُ أن يقوض هذا الرادع. ومع تعثر الجنود الإسرائيليين، وتشتت انتباه المخابرات الإسرائيلية، ووجود حليف تحت الضغط، قد يرى قادة حزب الله فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لتوجيه ضربة مباشرة إلى شمال إسرائيل. وفي الواقع، فإن أجهزته العسكرية بأكملها -المشاة وجنود العمليات الخاصة، وقوات الصواريخ والقذائف والطائرات من دون طيار- مدربة وموجهة وملقنة للتعامل مع هذا السيناريو بالضبط. وقد يتوقف نصر الله ويتساءل لماذا جمَع حزب الله كل هذه القدرات لمحاربة إسرائيل إذا كان لن يستخدمها أبدًا.
‏سيكون من شأن هجوم تشهده الجبهة الشمالية أن يتصاعد بسرعة، مع وجود القليل لمنعه من الانفجار إلى حرب إقليمية واسعة النطاق. ومن شأن قدرات حزب الله أن تسمح له بالهجوم برًا وبحرًا وجوًا، مدعومًا بالمدفعية وذخائر الصواريخ. ويمكن أن تستهدف صواريخه الدقيقة المنشآت العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية والبنية التحتية الرئيسية، بل وأن تصل إلى مواقع حساسة في القدس وتل أبيب. وسوف تطلق إسرائيل، بدورها، العنان لحملة جوية مدمرة على جميع أنحاء لبنان. وسيتعرض داعمو حزب الله -من إيران وسورية إلى الميليشيات الشيعية في العراق، وربما في أماكن بعيدة مثل أفغانستان وباكستان- للضغوط للانضمام إلى القتال. وسرعان ما يمكن أن تنجر ‏‏الولايات المتحدة‏‏ بسهولة، حيث تواجه قواتها ومنشآتها هجمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويمكن لإيران أن ترد من خلال تفعيل خلايا تابعة لها في المنطقة وخارجها. ‏
‏مثل هذا السيناريو الرهيب يمكن تجنبه. لكنَّ منعه سيتطلب تعزيز الردع على طول حدود إسرائيل مع لبنان، حيث يراقب حزب الله من الجانب الآخر. وسوف تعتمد مصداقية هذا الرادع جزئيًا على فعالية إسرائيل في الرد على حماس. ولكنه سيتطلب أيضًا بذل جهود متزامنة ضد‏‏ حزب الله، بما في ذلك إرسال الإشارات (‏‏على سبيل المثال، عن طريق تحريك الوحدات العسكرية الرئيسية والأسلحة الضاربة نحو الحدود الشمالية‏‏)، واستعراض القوة (‏‏بما في ذلك الانتشار البحري على الساحل اللبناني وتحليق الطائرات المقاتلة بطريقة منتظمة ودوريات المراقبة من دون طيار فوق معاقل حزب الله)، وشن الهجمات حسب الحاجة على مقاتلي حزب الله الذين يتعدون على الأراضي الإسرائيلية. كما أن للولايات المتحدة أيضًا دورا مهما لتؤديه. يمكنها تعزيز الجهود الإسرائيلية من خلال نشر قواتها الجوية والبحرية في المنطقة ومن خلال استخدام اتصالاتها لإعلام إيران وحزب الله بأن المزيد من التصعيد سيؤدي إلى مزيد من العقوبات المعوقة، وفي حالة نشوب صراع شامل، توجيه ضربات أميركية ضد المجموعة. ولكن في الوقت الراهن، ينبغي أن يمنع وجود رادع قوي الوضع من الوصول إلى هذا الحد.‏
*‏بريان كاتز Brian Katz: ‏‏زميل مساعد في برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. شغل سابقًا منصب كبير مستشاري السياسات لوكيل وزارة الدفاع الأميركية للاستخبارات والأمن، وهو محلل عسكري ولشؤون الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية، ومدير سياسة الشرق الأوسط لوكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسة‏‏.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: A Second Front in Hamas's War؟

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