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فعاليات تضامنية نصرة لفلسطين وغزة

10/14/2023 2:22:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تواصلت الفعاليات والوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة في محافظات المملكة .
ففي مدينة الحصن مركز لواء بني عبيد أقام حزب الائتلاف الوطني مساء امس الجمعة، مهرجانا خطابيا تحدث فيه أمين عام الحزب الدكتور مصطفى العماوي ورئيس اللجة السياسية ووزير الأوقاف الأسبق الدكتور هايل الداوود والأب نبيل حداد وعضو اللجنة المركزية الدكتور هاشم البلص وعضو اللجنة الفرعية معتصم البطاينة.
واكد المتحدثون على ان حزب الميثاق الوطني يقف خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده المتواصلة لوقف الحرب التي تشنها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة وضد الشعب الفلسطيني .
وشددوا على أن ما تتعرض له غزة هو حرب إبادة بشرية تجاوزت الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، مطالبين العالم أن يتخذ موقفا واضحا إزاء ذلك لوقف العدوان.
وفي لواء بني كنانة أقام حزب الميثاق الوطني مهرجانا جماهيريا حاشدا تحدث فيه الأمين العام الدكتور محمد المومني ورئيس المجلس المركزي الدكتور يعقوب ناصر الدين وعضو المجلس الوزير الأسبق محمد عبيدات ومساعد الأمين للشباب جمال الرقاد ومساعد وعضو المجلس المركزي ريم بدران ومساعد الأمين العام لشؤون المرأة المهندسة سناء مهيار والنائب محمد الشطناوي .
وشدد المتحدثون على أن القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها قضية الأردن المركزية وأنها تشكل الأولوية له كما أنها مصلحة أردنية كما هي مصلحة فلسطينية .
وانتقدوا صمت العالم وعدم تحركه أمام ما يشهده من حرب وحشية ضد الإنسانية في قطاع غزة واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا مؤكدين ان الحق والشرعية ستنتصر على الباطل.
وأكدوا أن حزب الميثاق الوطني عبر عن موقف صريح وواضح اتجاه ما يجري في فلسطين وغزة وستبقى بوصلته فلسطين وتاجها القدس عنوانا اردنيا
ثابتا كما عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن ذلك.
وفي الكرك عبرت فاعليات شعبية ورسمية في محافظة الكرك عن استنكارها للعدوان الإسرائيلي على غزة وما يتعرض إليه أبناء الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية وقصف لعشرات الأحياء السكنية في غزة والتي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.
وأكدوا في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الأردن بقيادة الهاشميين قد قدم عبر تاريخهم آلاف الشهداء دفاعًا عن فلسطين ولم يتخلوا يومًا عن القضية الفلسطينية، مشيرين إلى أنه يقع على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة تجاه ما يجري في غزة من حرب إبادة بشرية.
وأشار الناشط الشبابي ومنسق هيئة شباب كلنا الأردن بالكرك، إلى أن العنف
الصهيوني الذي يُمارس منذ عقود ضد الشعب الفلسطيني هو المسؤول عن تصاعد العنف، مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني هو المالك الشرعي لجميع الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وعبر مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي، عن تأييده الكامل لإصرار الفلسطينيين على استعادة أراضيهم ومقاومة سياسة الفصل العنصري والإبادة الجماعية ضدهم داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياتهم لوقف العدوان الغاشم على غزة والذي يشكل اختراقا للمعاني الإنسانية والتعدي الصريح على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وصولا إلى إقرار سلام عادل وشامل والذي يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
فيما أكد مدير عمل الكرك حمد الفتينات على أن الأردن قيادة وحكومة وشعبًا، هو السند الحقيقي والأول للشعب الفلسطيني، وهو يخوض معارك الشرف والفداء دفاعًا عن حقوقه المشروعة لإقامة دولته على أرضه فأهل الأردن أهل قضية وأهل الأقصى.
وأدان مدير العلاقات العامة والإعلام في جامعة مؤتة الدكتور وليد الرواضية بأشد العبارات جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وما يقوم به من مجازر إبادة جماعية، بحق الشعب الفلسطيني والتدمير الممنهج والمتعمد لمنازل المواطنين والمستشفيات والمساجد والمدارس، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية.

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