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LIV Golf Jeddah تواصل منافساتها

10/14/2023 2:19:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصلت منافسات بطولة ليف جولف جدة ((LIV Golf Jeddah)) المقدمة من روشن، التي يحتضنها ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة 48 لاعبًا من نخبة الأسماء العالمية في رياضة الجولف.
وسيتمكن أفضل 24 لاعباً من تأكيد مشاركتهم بشكل مباشر في بطولات ليف جولف لعام 2024، في حين يواجه أصحاب المراكز 25 إلى 44 خطر الإقصاء أو الانتقال من فرقهم، في حين ينتقل أصحاب المراكز الأخيرة بشكل مباشر إلى التصفيات والحصول على فرصة للعودة مرة أخرى لقائمة اللاعبين المشاركين.

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