LIV Golf Jeddah تواصل منافساتها

(MENAFN
- Al Watan) تواصلت منافسات بطولة ليف جولف جدة ((LIV Golf Jeddah)) المقدمة من روشن، التي يحتضنها ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة 48 لاعبًا من نخبة الأسماء العالمية في رياضة الجولف.
وسيتمكن أفضل 24 لاعباً من تأكيد مشاركتهم بشكل مباشر في بطولات ليف جولف لعام 2024، في حين يواجه أصحاب المراكز 25 إلى 44 خطر الإقصاء أو الانتقال من فرقهم، في حين ينتقل أصحاب المراكز الأخيرة بشكل مباشر إلى التصفيات والحصول على فرصة للعودة مرة أخرى لقائمة اللاعبين المشاركين.
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