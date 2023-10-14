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29 ناديا للسيدات تتنافس على 3 بطاقات

10/14/2023 2:19:39 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم هوية الأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى للسيدات للموسم الحالي، الذي سينطلق في الـ9 من نوفمبر المقبل، وسيشارك فيه 29 ناديا، يصعد منها 3 أندية إلى الدوري الممتاز بنهاية الموسم. وقد تم توزيع الأندية على 6 مجموعات مناطقيا، سيتأهل منها فريقان من كل مجموعة للمرحلة النهائية التي ستقسم أيضا على 4 مجموعات، بواقع 3 فرق في كل مجموعة، وتقام بنظام التجمع.
مجموعتان قويتان
يوجد في المجموعة الأولى، التي ستجرى منافساتها في الرياض، أندية: الهمة والشعلة والنسور الذهبية والبيرق (سما سابقا)، الذي هبط من الدوري الممتاز الموسم الماضي. وفي المجموعة الثانية، التي تقام منافساتها في المنطقة الشرقية، توجد أندية: الفتح والترجي ورأس تنورة والنهضة واتحاد النسور.
ظهور أول
شهدت المجموعة الثالثة الظهور الأول للفرق النسائية في الجوف، وهي العروبة والقلعة، بإلاضافة إلى المشاركة الأولى للجبلين من حائل، والوطني من تبوك.
ويوجد العنقاء والأمل في المجموعة الرابعة، مع الفاروق من عسير، والعين من الباحة، والحجاز من بلجرشي، وأخيرا أبها.
ناد وحيد
يعد جدة الوحيد من الأندية الحكومية في المجموعة الخامسة، إلى جانب أندية القطاع الخاص: النورس وسهم ونجمة جدة وصقور الغربية (الليث الأبيض سابقا).
وفي المجموعة الأخيرة السادسة، التي ستجرى منافساتها في المدينة المنورة، يوجد فريق وحيد من القطاع الخاص، وهو منجم المواهب، مقابل 4 حكومية: الوحدة والعلا وأحد والتقدم.
وقد صعد الرياض، بطل الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، للدوري الممتاز رفقة الوصيف المتحد، الذي استحوذ عليه القادسية.

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