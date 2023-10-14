29 ناديا للسيدات تتنافس على 3 بطاقات

(MENAFN
- Al Watan) كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم هوية الأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى للسيدات للموسم الحالي، الذي سينطلق في الـ9 من نوفمبر المقبل، وسيشارك فيه 29 ناديا، يصعد منها 3 أندية إلى الدوري الممتاز بنهاية الموسم. وقد تم توزيع الأندية على 6 مجموعات مناطقيا، سيتأهل منها فريقان من كل مجموعة للمرحلة النهائية التي ستقسم أيضا على 4 مجموعات، بواقع 3 فرق في كل مجموعة، وتقام بنظام التجمع.
مجموعتان قويتان
يوجد في المجموعة الأولى، التي ستجرى منافساتها في الرياض، أندية: الهمة والشعلة والنسور الذهبية والبيرق (سما سابقا)، الذي هبط من الدوري الممتاز الموسم الماضي. وفي المجموعة الثانية، التي تقام منافساتها في المنطقة الشرقية، توجد أندية: الفتح والترجي ورأس تنورة والنهضة واتحاد النسور.
ظهور أول
شهدت المجموعة الثالثة الظهور الأول للفرق النسائية في الجوف، وهي العروبة والقلعة، بإلاضافة إلى المشاركة الأولى للجبلين من حائل، والوطني من تبوك.
ويوجد العنقاء والأمل في المجموعة الرابعة، مع الفاروق من عسير، والعين من الباحة، والحجاز من بلجرشي، وأخيرا أبها.
ناد وحيد
يعد جدة الوحيد من الأندية الحكومية في المجموعة الخامسة، إلى جانب أندية القطاع الخاص: النورس وسهم ونجمة جدة وصقور الغربية (الليث الأبيض سابقا).
وفي المجموعة الأخيرة السادسة، التي ستجرى منافساتها في المدينة المنورة، يوجد فريق وحيد من القطاع الخاص، وهو منجم المواهب، مقابل 4 حكومية: الوحدة والعلا وأحد والتقدم.
وقد صعد الرياض، بطل الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، للدوري الممتاز رفقة الوصيف المتحد، الذي استحوذ عليه القادسية.
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