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توصية بترجمة مسرحيات سعودية

10/14/2023 2:19:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أوصت أكاديمية سعودية، بترجمة الأعمال المسرحية للدكتور سامي الجمعان (أستاذ في الأدب والنقد)، لأهميتها في نشر التسامح والأخلاق العالية في ديننا الحنيف، حيث إن مسرحياته ستكون دعوة فنيّة سامية في قالب مسرحي تمثيلي جميل لجميع الناس تدعوهم إلى الدين الحنيف، ونصوصه تميل إلى المشتركات الإنسانية.
المسرح الملحمي
أشارت الأستاذ المساعد بجامعة حائل، الناقدة الدكتورة هدى الخلف، في محاضرة نقدية لأعمال الأديب الجمعان، بعنوان: ((المسرح الملحمي في دراما الجمعان ـ دراسة تأويلية)) في جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، إلى أنه حيث يُسمح للأديب تعديل الحكاية حسب رؤيته الفنية مع الحفاظ على أصول الرواية التاريخية، مؤكدة على أهمية سلوك التسامح مع الفنان والأديب عند نقد أعمالهما من جانب الناقد؛ إذ أن الأصل في النقد توافر الحس الجمالي والأخلاقي معًا قبل إصدار الأحكام السريعة والحادة والنهائية. وتناولت الخلف خلال المحاضرة بعضًا من مسرحيات الجمعان، التي تتميز بتأثير من المسرحي الغربي ((برتولد بريخت))، موضحة مواطن اللقاء بينهما، مع محاولة تسليط الضوء على الأدب التاريخي عامة، ومحاولة تعليل اختلاف النّص الأدبي عن الصورة التاريخية التي يتحدث عنها في عمله. ووعدت بنشر البحث قريبا في مجلة علمية محكمة من مجلات جامعات الوطن المعتمدة.
شخصيات خيالية
قال الباحث في الأدب والنقد ماهر الحمود: إن السرد التاريخي، يختلف عن الرواية التاريخية، حيث إن السرد التاريخي هو نقل الأحداث التاريخية مثل ما يحدث في الكتب التاريخية، لكن الرواية، هي مزج بين الحقيقة والخيال معتمدة على الأحداث التاريخية، أي هي رواية تصور أحداثًا في حقبة زمنية معينة وتُوظف شخصياتها لنقل رؤى وأفكار الروائي أو أحكامه على مواقف معينة في تلك الحقبة، أو تسقط هذه الأحداث على حقبة زمنية حاضرة كشكل من أشكال إعادة السرد التاريخي، وبطبيعة الحال يجوز للروائي أن يبتكر شخصيات خيالية تساعده في عرض فكرته وليس هناك ما يمنع ذلك.

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