اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة التصعيد العسكري في غزة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) بدعوة من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، تعقد اللجنة التنفيذية للمنظمة، اجتماعا استثنائيا عاجلا على مستوى الوزراء مفتوح العضوية، لتدارس التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.
وسيعقد الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الأربعاء 18 أكتوبر الجاري، في مقر الأمانة العامة في محافظة جدة.
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