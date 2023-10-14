فوائد اليانسون بالليمون

(MENAFN
- Al Watan) في الحقيقة لم توجد بعد دراسات أو أدلة علمية حول فوائد اليانسون بالليمون، إذ يمكن الحصول على فائدة كل مكون على حدة. لذا تعرف على فوائد مشروب اليانسون بالليمون التالية:
- غني بالمغذيات
يمكن أن تزودك كمية قليلة من اليانسون بعدة مغذيات مثل الحديد المهم في صناعة كرات الدم الحمراء، والمنغنيز الذي يعمل كمضاد مهم للأكسدة في عمليات الأيض والتطور في الجسم.
- التقليل من أعراض الاكتئاب
أشارت دراسة إلى أن تناول 3 غرامات من بذور اليانسون 3 مرات في اليوم كان فعالًا في التخفيف من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة.
- الحماية من قرحة المعدة
استخدام بذور اليانسون يساعد في الوقاية من تقرحات المعدة، والتقليل من أعراضها، لكن ما زالت هناك حاجة بعد لإجراء مزيد من الدارسات.
- التخفيف من الهبَّات الساخنة
نشرت دراسة، أجريت على نساء في مرحلة بعد انقطاع الطمث وتناولن اليانسون، نتائج واضحة حول دوره في تقليل حدة وشدة الهبات الساخنة التي تمر بها النساء.
MENAFN14102023000089011017ID1107240687
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.