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فوائد اليانسون بالليمون

10/14/2023 2:16:02 PM
(MENAFN- Al Watan) في الحقيقة لم توجد بعد دراسات أو أدلة علمية حول فوائد اليانسون بالليمون، إذ يمكن الحصول على فائدة كل مكون على حدة. لذا تعرف على فوائد مشروب اليانسون بالليمون التالية:
- غني بالمغذيات
يمكن أن تزودك كمية قليلة من اليانسون بعدة مغذيات مثل الحديد المهم في صناعة كرات الدم الحمراء، والمنغنيز الذي يعمل كمضاد مهم للأكسدة في عمليات الأيض والتطور في الجسم.
- التقليل من أعراض الاكتئاب
أشارت دراسة إلى أن تناول 3 غرامات من بذور اليانسون 3 مرات في اليوم كان فعالًا في التخفيف من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة.
- الحماية من قرحة المعدة
استخدام بذور اليانسون يساعد في الوقاية من تقرحات المعدة، والتقليل من أعراضها، لكن ما زالت هناك حاجة بعد لإجراء مزيد من الدارسات.
- التخفيف من الهبَّات الساخنة
نشرت دراسة، أجريت على نساء في مرحلة بعد انقطاع الطمث وتناولن اليانسون، نتائج واضحة حول دوره في تقليل حدة وشدة الهبات الساخنة التي تمر بها النساء.

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