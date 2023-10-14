موسم الرياض يطلق أغنية Pepper الترويجية لنزال أشرس رجل بالعالم

(MENAFN
- Al Watan) أطلق موسم الرياض اليوم الفيديو الترويجي والاستباقي لنزال أشرس رجل في العالم، والذي يحتوي على أغنية Pepper، في إنتاج عالمي ظهر فيه عدد من نجوم العالم في الموسيقى والرياضة، كما حمل مشاهد متعددة من ثقافات متنوعة، ورسائل متعلقة بالنزال المرتقب في افتتاح موسم الرياض 2023، في 28 أكتوبر الجاري.
واستغرق إعداد الفيديو الذي يعد أحد أكبر مقاطع الفيديو الموسيقية، وأبرز وسائل الترويج الاستباقية للنزال العالمي التاريخي في افتتاح موسم الرياض مدة شهرين، حيث شارك فيه سكريلكس المنقطع عن الغناء لفترة من الوقت قبل أن يعود بسبب ضخامة الإنتاج واستحقاقه للعودة، إضافة إلى أهميته ومكانته لدى جمهور الملاكمة في جميع أنحاء العالم، كما يشارك أيضا في الفيديو الفنان الأمريكي ليل بيبي الحاصل على عدة جوائز من ضمنها غرامي وبيل بورد، إضافة إلى المنتج والمغني البريطاني المشهور بصوته المميز فلودان.
وكان تصوير الفيديو قد مر برحلة طويلة شملت مدن الرياض، ولوس انجلوس، ولاس فيجاس، واستخدمت في تصويره أفضل الكاميرات والرسومات، كما ظهرت من خلاله عدة مشاهد ذات علاقة مباشرة بتاريخ وثقافة المملكة، مثل مشهد حافة الرياض، والنمر العربي.
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