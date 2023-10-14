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موسم الرياض يطلق أغنية Pepper الترويجية لنزال أشرس رجل بالعالم

10/14/2023 2:16:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق موسم الرياض اليوم الفيديو الترويجي والاستباقي لنزال أشرس رجل في العالم، والذي يحتوي على أغنية Pepper، في إنتاج عالمي ظهر فيه عدد من نجوم العالم في الموسيقى والرياضة، كما حمل مشاهد متعددة من ثقافات متنوعة، ورسائل متعلقة بالنزال المرتقب في افتتاح موسم الرياض 2023، في 28 أكتوبر الجاري.
واستغرق إعداد الفيديو الذي يعد أحد أكبر مقاطع الفيديو الموسيقية، وأبرز وسائل الترويج الاستباقية للنزال العالمي التاريخي في افتتاح موسم الرياض مدة شهرين، حيث شارك فيه سكريلكس المنقطع عن الغناء لفترة من الوقت قبل أن يعود بسبب ضخامة الإنتاج واستحقاقه للعودة، إضافة إلى أهميته ومكانته لدى جمهور الملاكمة في جميع أنحاء العالم، كما يشارك أيضا في الفيديو الفنان الأمريكي ليل بيبي الحاصل على عدة جوائز من ضمنها غرامي وبيل بورد، إضافة إلى المنتج والمغني البريطاني المشهور بصوته المميز فلودان.
وكان تصوير الفيديو قد مر برحلة طويلة شملت مدن الرياض، ولوس انجلوس، ولاس فيجاس، واستخدمت في تصويره أفضل الكاميرات والرسومات، كما ظهرت من خلاله عدة مشاهد ذات علاقة مباشرة بتاريخ وثقافة المملكة، مثل مشهد حافة الرياض، والنمر العربي.

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