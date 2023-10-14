Saturday, 14 October 2023 11:31 GMT

الإنسان المعاصر هل يكون الأخير على الأرض

10/14/2023 2:16:01 PM
(MENAFN- Al Watan) تدل كثير من المؤشرات المتعلقة بالنظم الحيوية على سطح الأرض أن الإنسان المعاصر قد يكون ((الإنسان الأخير)) على هذا الكوكب
وتتحول مقولة ((نهاية التاريخ)) التي أطلقت في مبحث فلسفي لـ))فرانسيس فوكوياما)) شيئا فشيئا إلى واقع.
انقراضات جماعية
5 انقراضات جماعية عرفتها الأرض خلال الـ500 مليون سنة الماضية. منذ انطلاقة الثورة الصناعيّة، عمل الإنسانُ بحماسة على إخراج الأرض من الاستقرار الذي عرفه أجداده خلال الـ10 آلاف سنة الأخيرة.
تقديرات تؤكد أن جنسنا البشريّ سيصل في غضون 40 سنة مُقبلة إلى التأثير بشكل يغير وجه الكوكب كلّيّاً ويقضي تماما على المؤشّرات المعقولة لحياةٍ آمنة.
درجات الحرارة
على امتداد الـ100 ألف سنة الأخيرة، بقيت درجات الحرارة على امتداد 90 ألف سنة تتقافز ارتفاعاً وانخفاضاً بمعدّل 10 درجات كاملة بين العقد والآخر.
التفاوُت الكبير في درجات الحرارة خلال الـ100 ألف سنة الأخيرة أدى لعدم استقرار منسوب البحار وغياب الحدود الواضحة بين الماء واليابسة.
تخلت الأرض عن فوضويتها يوم استقرّ التفاوُت الحراريّ بين العقد والآخر في حدود درجة مئويّة واحدة وحَدَثَ ذلك قبل 10 آلاف سنة.
مع استقرار التفاوت الحراري حققت الأرضُ توازُناً ثميناً أعاد إنشاءها كما نعرفها اليوم وأتاح الإعمارَ وقيامَ الحضارات.
الطّاقة الشمسيّة والانبعاثات الغازيّة هُما مصدرا تدفئة الأرض طبيعيّاً. وخلال الـ10 آلاف سنة الأخيرة استقرت حرارة الأرض بسبب استقرار تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجويّ.
منذ 3 عقود تجاوَز العالم الخطوطَ الحمر للانبعاثات الكربونيّة، التي قدَّرها العُلماء بـ350 جزءاً في المليون من ثاني أكسيد الكربون لنبلغ حاليّاً العتبة الخطيرة لـ415 جزءاً من المليون.
تفاقُم الاحتباس الحراريّ وتدفئة الأرض بما يزيد على درجة حرارة واحدة، يُنذِر بإخراج الجنس البشريّ إخراجاً نهائيّاً.
استمرارنا في إطلاق 40 مليار طنٍّ سنويّاً من أكسيد الكربون سينفد رصيدُنا الحيويّ من الهواء في غضون 7 سنوات في أحسن تقدير.
فسحة خلال كورونا
خلال كورونا تصالح الإنسان والطبيعة فقللا من مؤشّرات الخطر على الكوكب، وذلك مع حظر التجوُّل وإيقاف النقل الجويّ أو تقليله وتعطل الإنتاج وتوقّفت الصناعات الملوّثة.
ارتفاع الحرارة سيحتم ارتفاع مستويات البحار إلى ما يزيد على 7 أمتار كاملة، بما سيلتهم المُدن الساحليّة التهاماً في غضونِ وقتٍ قصير.
وجودُ سطحٍ سائلٍ على الجليد سيغير لونه نحو البنّيّ الدّاكن، وتصبح الصفائح الجليديّة ممتصّة للأشعّة الشمسيّة بدلاً من أن تكون عاكسة لها، ما يَسخن الأرض أكثر بعدما كانت الصفائح الجليدية تبردها.
خلال كورونا تناقَصت الانبعاثاتُ الغازيّة المؤدّية إلى الاحتباس الحراريّ، وتحسَّنت جودة الهواء، وقلَّ تركيزُ ثاني أكسيد الكربون.
المشكلة أن الانفراج البيئيّ الذي وفَّره الوباء كان قصيرَ المدى؛ فسرعان ما عادت الأمور إلى نصابها الكريه مع عودة الحياة إلى نَسَقِها العاديّ.
لاحَظ العُلماء زيادةً في حموضة المُحيطات بحوالي %26 في العقود الأخيرة، وهي زيادة قد تفضي إلى انقراضٍ جماعيّ كارثيّ للكائنات البحريّة، وللغطاء المرجانيّ.
فوائض الأسمدة المستعملة والتي تنتهي عموما في البحار تفضي إلى موت مناطق كاملة في أعماق المحيط.
الصيد الجائر والهمجي يسهم بدوره في تجريف قيعان المُحيطات وتدميرِ الشُعَبِ المرجانيّة واستنفاد الكتلة الحيويّة للأرصدة السمكيّة وتهديد التوازن الهشّ للنظام البيئيّ البحريّ.
فواصل الحدود الكوكبية
رسم 26 باحثا مفهوماً جديداً هو ((الحدود الكوكبيّة))، يعين الحدودَ الآمنة للنُظمِ البيئيّة التي يؤدّي احترامها إلى الحفاظ على استقرار الكوكب، ويحدِّد المؤشّرات التي يُفضي تجاوزها إلى نقاط اللّاعودة على مَسار التدمير الذّاتيّ.
منذ عام 2015 خرجت البشريّة من المساحة الآمنة المتّصلة بـ4 مؤشرات تتصل بـ: المناخ، والتنوّع الحيويّ، ودورة المغذّيات من النيتروجين والفوسفور، والتربة.
مناخيا، تجاوزت البشرية بحوالي 65 جزءاً من المليون التركيزَ المسموح به من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجويّ، وهذا سيرفع متوسّط حرارة الأرض بـ1.5 درجة.
على مستوى التنوّع الحيويّ، %68 من تنوّع الكائنات قد أُزيل بالكليّة، علاوة على أنّ مليون نَوعٍ من النباتات والحيوانات من أصل 8 ملايين مهدَّدة اليوم بالانقراض.
انخفاض مُفزع في رصيد الطبيعة من الحشرات في عالَمٍ ترتكز فيه المحاصيل الزراعيّة بنسبة %70 على التلقيح الحشريّ.
*أكاديميّة وروائيّة تونسية

MENAFN14102023000089011017ID1107240685

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث