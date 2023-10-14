Saturday, 14 October 2023 11:31 GMT

انطلاق سوق مهرجان العلا للتمور بعدد من الفعاليات

10/14/2023 2:16:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، سوق مهرجان العلا للتمور, الذي يقدم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمنتجات المحلية والحرف اليدوية، وذلك خلال إجازات نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، بجوار سوق المزارعين بالمنشية. ويقدم سوق المهرجان على مدى 5 عطلات نهاية أسبوع، تجربة ثقافية زراعية تسهم في تعزيز تنافسية تمور العلا محلياً وإقليمياً؛ تحقيقاً للتنمية الاقتصادية عبر قطاع الزراعة في العلا، حيث تشكّل تمور العلا علامة بارزة في مهرجانات التمور السعودية، بالعمل مع العديد من الشركاء والمؤسسات لتنمية قطاع الزراعة ضمن أهداف التنمية المستدامة للمحافظة وفق أهداف رؤية السعودية 2030.
ويستمر سوق مهرجان العلا للتمور حتى 11 نوفمبر المقبل، فيما يستمر مزاد السوق حتى 28 أكتوبر الجاري في موقع المزاد الجديد بحي العزيزية، بمشاركة أكثر من 150 مزارعاً. ويتضمن سوق المهرجان فعاليات متنوعة؛ تشمل منطقة للأطفال، ومسرحاً, وسوقاً بعشرات الأجنحة التي تتيح فرصاً اقتصادية للأسر المنتجة وأهالي العلا، منها أجنحة وأركاناً للتمور ومنتجاتها المتنوعة، والعسل، والنباتات والأزهار، ومنتجات البان العربي، والملابس والأزياء التراثية، والحرف اليدوية، بالإضافة إلى للمقاهي والمطاعم.
كما تشارك في سوق مهرجان العلا للتمور، بنسخته الرابعة، مؤسسات وجهات حكومية، من أبرزها صندوق التنمية الزراعية والمركز الوطني للنخيل والتمور.
وكان مهرجان العلا للتمور، من خلال مزاده، قد سجّل خلال الأسابيع الماضية نمواً ملحوظاً في المبيعات، بالاستفادة من 2.3 مليون نخلة تحتضنها المحافظة، تنتج نحو 90 ألف طن من التمور، تسعى إلى إيجاد تنافسية لتمور العلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتحقيق "رؤية العلا" في تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.
يشار إلى أن سوق مهرجان العلا للتمور يستقبل زواره من الساعة الخامسة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً، ويتوفر تنقل مجاني من السوق وإليه، من المتنزه الشتوي والعزيزية، بدءاً من الساعة 4:30 مساءً، حيث تنطلق رحلة حافلة كل 30 دقيقة.

MENAFN14102023000089011017ID1107240684

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث