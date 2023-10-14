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شروط لاستيراد الأغذية البولندية

10/14/2023 2:16:01 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء هشام الجضعي، اجتماعًا مع وفد من المفتشية البيطرية التابعة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندية، حيث جرى مناقشة أهمية التبادل التجاري وتيسير الإجراءات بين البلدين، وما تم مؤخراً من رفع الحظر عن إحدى المنشآت البولندية بعد استيفائها لمتطلبات "الهيئة" للتأكد من سلامة المنتج.
وأوضح وفد الهيئة للجانب البولندي أن استيراد الحيوانات الحية يتم وفق سياسات وإجراءات وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، أما ما يخص اللحوم المصنعة فمن خلال استيفاء اشتراطات وسياسات الهيئة.

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