شروط لاستيراد الأغذية البولندية

(MENAFN
- Al Watan) عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء هشام الجضعي، اجتماعًا مع وفد من المفتشية البيطرية التابعة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندية، حيث جرى مناقشة أهمية التبادل التجاري وتيسير الإجراءات بين البلدين، وما تم مؤخراً من رفع الحظر عن إحدى المنشآت البولندية بعد استيفائها لمتطلبات "الهيئة" للتأكد من سلامة المنتج.
وأوضح وفد الهيئة للجانب البولندي أن استيراد الحيوانات الحية يتم وفق سياسات وإجراءات وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، أما ما يخص اللحوم المصنعة فمن خلال استيفاء اشتراطات وسياسات الهيئة.
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