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فرضية ميدانية لمواجهة أخطار الأمطار في جدة

10/14/2023 2:16:01 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة محافظة جدة اليوم السبت فرضية هطول أمطار غزيرة أدت إلى تجمع المياه في الطرق العامة وتعطل الحركة المرورية، وذلك ضمن استعدادات الأمانة لموسم الامطار، لرفع درجة الجاهزية في المواقع والمعدات، للتعامل مع الحالات المطرية والحد من مخاطرها.
وأوضحت الأمانة أنّ الفرضية وضعت سيناريو لارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع الرئيسية بمناطق أبحر الشمالية في حي الياقوت - الفردوس– وشارع طريق الملك فيصل بن عبد العزيز، بمشاركة الإدارات المعنية كافة، وجرى خلال ذلك تفعيل خطة الأمطار وتوجيه فرق الدعم والمساندة من مراكز الاسناد القريبة، مسنودة بـ 120 مشاركًا ميدانياً و86من المعدات المتنوعة شملت مضخات وصهاريج ورافعات.
وبينت الأمانة أن الفرضية تضمنت طلب الدعم من مرور محافظة جدة لتنظيم السير وتخصيص مسار للمعدات لتفريغ المياه في المناهيل, والتي تهدف لتقليل الفترة الزمنية لتفريغ مياه الأمطار المتجمعة بالمناطق المتضررة لفترة تقدر من ساعة سابقا إلى 20 دقيقة تقريبا، ورفع درجة ومستوى سرعة التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة وتلافي الملاحظات المتكرر في كل موسم أمطار.
وأكدت أمانة جدة جاهزية المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 ، والتعامل المباشر معها ، وجاهزية الفرق الميدانية لمواقع تجمعات المياه ، حسب درجات الأولوية والأهمية ، وتأتي هذه الفرضية لتدريب العاملين في الميدان على مواجهة المخاطر المحتملة - لاقدر الله - نتيجة لهطول الأمطار.

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