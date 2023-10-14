انطلاق النسخة السابعة لمنتدى مسك العالمي نوفمبر المقبل

(MENAFN
- Al Watan) تشهد العاصمة الرياض، خلال الفترة من الـ15 حتى الـ17 من نوفمبر المقبل، إقامة النسخة السابعة لمنتدى مسك العالمي، أحد أكبر المنصات الشبابية في العالم، وذلك بمشاركة القادة والمبدعين والمفكرين الشباب من المملكة وأنحاء العالم.
وتحت شعار ((فكر بإبداع وأثّر الآن))، يُشارك ما يزيد على 120 متحدثًا ومتحدثة في أكثر من 100 جلسة حوارية، بهدف تنمية المعرفة، وتشكيل حلقة وصل بين الشباب الطموح والقادة والمبتكرين والمبدعين، حيث ستُناقش موضوعات: الاستدامة والتغيّر المناخي، والتحول التعليمي، والابتكار والريادة، والرياضة والألعاب، والابتكار الرقمي والتكنولوجيا، والصحة النفسية، والتنوع والهوية الثقافية.
ويُشجّع منتدى مسك العالمي على إطلاق العنان لأفكار الشباب، ودعمهم لاتخاذ خطوة نحو التغيير الإيجابي، وتكثيف طاقاتهم من أجل إيجاد الحلول الاستباقية للتحديات. كما يُحفّز على القيادة المؤثرة، والتفكير في التحديات بإبداع، وتحويلها إلى فرص وحلول مستدامة.
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