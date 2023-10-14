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انطلاق النسخة السابعة لمنتدى مسك العالمي نوفمبر المقبل

10/14/2023 2:16:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد العاصمة الرياض، خلال الفترة من الـ15 حتى الـ17 من نوفمبر المقبل، إقامة النسخة السابعة لمنتدى مسك العالمي، أحد أكبر المنصات الشبابية في العالم، وذلك بمشاركة القادة والمبدعين والمفكرين الشباب من المملكة وأنحاء العالم.
وتحت شعار ((فكر بإبداع وأثّر الآن))، يُشارك ما يزيد على 120 متحدثًا ومتحدثة في أكثر من 100 جلسة حوارية، بهدف تنمية المعرفة، وتشكيل حلقة وصل بين الشباب الطموح والقادة والمبتكرين والمبدعين، حيث ستُناقش موضوعات: الاستدامة والتغيّر المناخي، والتحول التعليمي، والابتكار والريادة، والرياضة والألعاب، والابتكار الرقمي والتكنولوجيا، والصحة النفسية، والتنوع والهوية الثقافية.
ويُشجّع منتدى مسك العالمي على إطلاق العنان لأفكار الشباب، ودعمهم لاتخاذ خطوة نحو التغيير الإيجابي، وتكثيف طاقاتهم من أجل إيجاد الحلول الاستباقية للتحديات. كما يُحفّز على القيادة المؤثرة، والتفكير في التحديات بإبداع، وتحويلها إلى فرص وحلول مستدامة.

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