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16790 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

10/14/2023 2:16:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك في الفترة من 20 / 3 / 1445 هـ الموافق 5 / 10 / 2023 م حتى 26 / 3 / 1445هـ الموافق 11 / 10 / 2023م، عن ترحيل 8745 مخالفا.
المخالفون : 16790
الإقامة: 10177
أمن الحدود: 4523
نظام العمل: 2090
المتسللون
709 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
%63 يمنيون
%34 إثيوبيون
%3 جنسيات أخرى
86 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية
19 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة
الإجراءات
45724 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
38040 رجلا
7684 امرأة
39941 أحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية
1750 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
8745 رحلوا

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