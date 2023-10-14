16790 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

(MENAFN
- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك في الفترة من 20 / 3 / 1445 هـ الموافق 5 / 10 / 2023 م حتى 26 / 3 / 1445هـ الموافق 11 / 10 / 2023م، عن ترحيل 8745 مخالفا. المخالفون
: 16790
الإقامة: 10177
أمن الحدود: 4523
نظام العمل: 2090 المتسللون
709 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
%63 يمنيون
%34 إثيوبيون
%3 جنسيات أخرى
86 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية
19 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة الإجراءات
45724 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
38040 رجلا
7684 امرأة
39941 أحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية
1750 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
8745 رحلوا
MENAFN14102023000089011017ID1107240680
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