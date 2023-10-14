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جهود دبلوماسية سعودية مكثفة من أجل رفع الحصار عن غزة ومحيطها

10/14/2023 2:16:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تسعى السعودية منذ بداية الأزمة في غزة لرفع الحصار عنها وعن محيطها عبر العديد من الجهود الدبلوماسبية المكثفة، حيث قام وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بجولة على عدد من البلدان خلال الفترة الماضية، فضلا عن الكثير من الاتصالات بنظرائه في عديد من البلدان.
وأجرى وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية الصين وانغ يي. وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مع التأكيد على أهمية وقف كافة أشكال استهداف المدنيين، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني.
وحث وزير الخارجية، الصين بحكم دورها كعضو دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤليته في حفظ الأمن والسلم الدولي عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية و رفع الحصار عن غزة، مؤكداً أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديداً القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحلٍ عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وكان وزير الخارجية قد أجرى، اتصالات هاتفية، أمس الجمعة، بوزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، ووزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، ووزير خارجية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، ووزير خارجية البرازيل ماورو فييرا.
وجرى خلال الاتصالات، مناقشة استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من تطورات الأوضاع الخطيرة، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف العمليات العسكرية ومنع التهجير القسري لسكان غزة.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، ورفع الحصار عنها.

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