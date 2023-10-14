Saturday, 14 October 2023 11:30 GMT

الصحة العالمية تحذر من وقوع كارثة إنسانية في غزة

10/14/2023 2:16:00 PM
(MENAFN- Al Watan) حذّر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، من وقوع "كارثة حقيقية" في غزة بالنظر إلى التحديات الكثيرة التي تواجه عمل الطواقم الطبية على الأرض.
وشدّد المنظري على ضرورة أن تتدخل جميع الجهات من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية غير الأممية والدول والقيادات السياسية بهدف منع وقوع هذه الكارثة.
وفصّل في ذكر أسباب انهيار النظام الصحي في غزة بازدياد عدد المصابين والوفيات، حيث وصلت أغلب المستشفيات إلى طاقتها الاستيعابية، مع عدم توفّر غرف عناية مركّزة، وامتلاء غرف العمليات على مدار الساعة، إضافة إلى النقص في المستلزمات الطبية وإمدادات المياه والوقود والكهرباء.
وسلّط الضوء على استهداف الاحتلال لما يقرب من 60 سيارة إسعاف، واستهداف المؤسسات الصحية بأكثر من 75 هجمة، مما أدّى إلى وفاة 11 عاملاً صحياً. ووجه الدكتور المنظري رسالة شدد فيها على ضرورة الكفّ عن استهداف المنشآت الصحية والالتزام بالمبادئ والأسس والقيم الأخلاقية الإنسانية التي نصت عليها القوانين الدولية، قائلاً: "تعتبر المؤسسة الصحية أحد الأماكن الآمنة، فإذا استهدفت فقدنا الأمن والأمان والسلم والسلام على أرض الواقع".

MENAFN14102023000089011017ID1107240678

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث