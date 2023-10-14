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جيش الاحتلال يعتزم شن هجوم بري على غزة

10/14/2023 2:16:00 PM
(MENAFN- Al Watan) ترأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن الوضع في قطاع غزة بقاعدة "كيريا" في تل أبيب.
وتجري الجلسة بحضور وزير الدفاع غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والوزير بيني غانتس، والوزير غادي آيزنكوت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، ومدير الشاباك رونين بار، ومدير الموساد دادي برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي وغيرهم من كبار المسؤولين الإسرائيليين.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل ساعات أيضا، وصل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى المنطقة المتاخمة لقطاع غزة وسأل جنود الجيش الإسرائيلي المتمركز عن استعدادهم لـ"المرحلة التالية" من العملية في القطاع الفلسطيني.
ونشر مكتب نتنياهو مقطع فيديو للّقاء الذي جمعه مع العسكريين الإسرائيليين، وظهر فيه وهو يسأل عسكرييه ويقوم بمصافحتهم: "هل أنتم مستعدون للمرحلة التالية؟".. "المرحلة التالية قادمة".
كما جاءت جلسة مجلس الحرب الإسرائيلي في أعقاب ما أعلنه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي حول الاستعداد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل، هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.
وقال جيش الاحتلال في بيان: "القوات البرية ومديرية التكنولوجيا واللوجستيات تعملان على إعداد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لتوسيع نطاق القتال".
هذا وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين.

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