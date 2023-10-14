Saturday, 14 October 2023 11:30 GMT

9 من قوات السلام متهمون بالاعتداء الجنسي

10/14/2023 2:16:00 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت الأمم المتحدة أنها ستعيد تسعة من قوات حفظ السلام من فرقة جنوب إفريقيا في شرق الكونغو إلى وطنهم، بعد اتهامهم بالاعتداء الجنسي، وغيره من الانتهاكات.
وقالت المنظمة، في بيان، إنها قررت إعادة جنود من قوات حفظ السلام وضابط كبير في جيش جنوب إفريقيا على الفور، ((نظرا لخطورة الاتهامات الموجهة إليهم)).
ويُزعم أن الضابط الكبير حاول عرقلة التحقيق في هذه المزاعم، وهدد قوات حفظ السلام الأخرى. وأوضحت الأمم المتحدة أنه سيتم أيضا استبدال ضابطين كبيرين آخرين متهمين.
ينتشر أكثر من 12 ألف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في شرق الكونغو، حيث تنشط أكثر من 100 جماعة مسلحة.
ولفتت الأمم المتحدة في البيان إلى أن الجنود أيضا اعتدوا على موظفي بعثة حفظ السلام والشرطة العسكرية الذين كانوا يحاولون اعتقالهم.
وأكدت أن سلطات جنوب إفريقيا أبدت ((تعاونها الكامل، ولا سيما من خلال نشر محقق وطني))، واعدة بمساعدة الضحايا، وأن بعثة حفظ السلام ستظل ملتزمة بدعم معايير الأمم المتحدة.

MENAFN14102023000089011017ID1107240676

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث