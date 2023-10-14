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بايدن يواجه شكوكا أخلاقية بسبب تحقيقات نجله

10/14/2023 2:16:00 PM
(MENAFN- Al Watan) عكست نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة AP ومركز NORC لأبحاث الشؤون العامة انقسامًا سياسيًا واسعًا وشكوكًا حول أخلاق قادة الحكومة.
حيث تلقي المخاوف الأخلاقية بظلالها على الرئيس جو بايدن وهو يسعى لإعادة انتخابه وسط تحقيقات مع نجله هانتر وتحقيق لعزله، وأظهر استطلاع للرأي أن 35% من البالغين الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس نفسه فعل شيئًا غير قانوني.
ويقول 33% آخرون إنهم يعتقدون أن الرئيس الديمقراطي تصرف بشكل غير أخلاقي، ولكن ليس بشكل غير قانوني. وقال 30% إن جو بايدن لم يرتكب أي خطأ، بحسب الاستطلاع.
عزل الرئيس
وبدأ الجمهوريون في مجلس النواب تحقيقًا لعزل بايدن، سعيًا لربط الرئيس بالمعاملات التجارية الخارجية لابنه البالغ من العمر 53 عامًا.و يواجه هانتر بايدن لائحة اتهام جنائية منفصلة من قبل مستشار خاص بعد انهيار صفقة الإقرار بالذنب في قضية الضرائب والأسلحة.
ويحقق الجمهوريون مع هانتر بايدن منذ سنوات، منذ أن كان والده نائبا للرئيس. وبينما أثيرت تساؤلات حول الأخلاقيات المحيطة بالأعمال الدولية لعائلة بايدن، لم يظهر أي دليل حتى الآن يثبت أن جو بايدن، في مكتبه الحالي أو السابق، أساء استخدام دوره أو قبل رشاوى.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن النظام السياسي الأمريكي يعج بالسخرية والشك. وبعد الانقسام على أسس حزبية، يبدو أن الجمهور يحكم إلى حد كبير على جو بايدن بناءً على انتمائه الحزبي بقدر ما يحكم عليه بناءً على الحقائق المعروفة.
ويقول ما يقرب من ثلثي الجمهوريين إنهم يعتقدون أن جو بايدن مذنب بارتكاب جرائم تتعلق بابنه، لكن 8% فقط من الديمقراطيين و38% من المستقلين يوافقون على ذلك. ويقول حوالي الثلث الإضافي في كل حزب إنهم يعتقدون أن جو بايدن فعل شيئًا غير أخلاقي على الأقل. وتؤكد أغلبية كبيرة من الديمقراطيين (58%) أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ.
الجشع والفساد
وقال العديد من المشاركين إن الطبقة السياسية ككل تعاني من الجشع والفساد، مما دفع السياسيين إلى إهمال احتياجات البلاد بشكل أناني. ويتعارض هذا المنظور مع رسالة بايدن المتفائلة بشأن الحكومة التي تحفز الاستثمارات في البنية التحتية والمصانع الجديدة ومصادر الطاقة المتجددة.
وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس قد استفاد من عمل ابنه في الخارج، قال هانك غاردينر، أحد سكان أيداهو، إن الأدلة المقدمة حتى الآن تثبت أن جو بايدن استفاد من ذلك.
ولم يقل جو بايدن سوى أنه يحب ابنه ويدعمه، الذي شكل إدمانه للمخدرات الأساس لتوجيه تهمة السلاح ضده.
والتزم هانتر بايدن الصمت لسنوات مع تصاعد هجمات الجمهوريين، لكنه تحول الآن إلى الهجوم. وأصبح يقاضي العملاء الذين حصلوا على بياناته الشخصية ونشروها. وقد تم استخدام هذه البيانات في تحقيقات الحزب الجمهوري، بما في ذلك الصور المحرجة التي تم عرضها في جلسات استماع لجنة مجلس النواب.
تحقيق ترمب
أظهر استطلاع للرأي أجرته AP -NORC في أكتوبر 2019 – بعد أن فتح مجلس النواب أول تحقيقين لعزل ترمب – أن 47% من البالغين الأمريكيين قالوا إنهم وافقوا على التحقيق، بينما رفض 38%. في ذلك الوقت، قال 38% من الأمريكيين إن ترمب تصرف بشكل غير قانوني في تعاملاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال 29% آخرون إنه تصرف بشكل غير أخلاقي. وفي نهاية المطاف، تم عزل الرئيس السابق من قبل مجلس النواب، لكن برأه من قبل مجلس الشيوخ.
وجد نفس استطلاع AP-NORC لعام 2019 أن 69% من الأمريكيين قالوا إنه من غير المناسب أن يعمل هانتر بايدن في مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية بينما كان جو بايدن نائبًا للرئيس. تصويت عزل بايدن 39 % من المرجح أن يرفضون التحقيق الذي يجريه مجلس النواب بشأن عزل جو بايدن 33 % أي حوالي ربعهم يقولون إنهم لا يوافقون ولا يرفضون 67 % أي ثلثا الجمهوريين وافقوا على التحقيق 28 % فقط من المستقلين و7% من الديمقراطيين وافقوا على التحقيق

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