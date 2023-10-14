جازان والدرب كلاسيكو في كرنفال بمحايل

(MENAFN
- Al Watan) ضمنت منطقة جازان مقعدا في نهائي كرنفال محايل عسير الرياضي، بعد تأهل منتخبي جازان والدرب لدور نصف النهائي من البطولة، على أن تحدد مواجهتهما الطرف الأول بالنهائي.
ويترقب هواة كرة القدم بجازان الكلاسيكو الرياضي الأول لكرة القدم خارج المنطقة بين المنتخبين، اللذين يضمان كوكبة مميزة من المواهب الرياضية، ويشرف عليهما إداريون محترفون.
وتأهل منتخب جازان إلى الدور نصف النهائي بعد تغلبه على منتخب بارق بثلاثية نظيفة، بينما جاء تأهل الدرب بعد فوزه على منتخب خميس مشيط بركلات الترجيح 2/4.
وتختتم بطولة كرنفال محايل عسير الرياضي الجمعة المقبل، بعدما شارك فيها 200 لاعب، يمثلون 12 منتخبا من مناطق الجنوب، تمثلت في منتخبات: جازان ومحايل وشمال محايل وخميس مشيط والدرب وبارق والبرك والقحمة وبني ثوعة ورجال ألمع وآل عاصم وقنا، وشهدت غياب منتخبي أبها ونجران، وسط أجواء تنافسية كبيرة، وتنظيمات مميزة من قِبل الجهات المنظمة.
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