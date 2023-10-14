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جازان والدرب كلاسيكو في كرنفال بمحايل

10/14/2023 2:15:59 PM
(MENAFN- Al Watan) ضمنت منطقة جازان مقعدا في نهائي كرنفال محايل عسير الرياضي، بعد تأهل منتخبي جازان والدرب لدور نصف النهائي من البطولة، على أن تحدد مواجهتهما الطرف الأول بالنهائي.
ويترقب هواة كرة القدم بجازان الكلاسيكو الرياضي الأول لكرة القدم خارج المنطقة بين المنتخبين، اللذين يضمان كوكبة مميزة من المواهب الرياضية، ويشرف عليهما إداريون محترفون.
وتأهل منتخب جازان إلى الدور نصف النهائي بعد تغلبه على منتخب بارق بثلاثية نظيفة، بينما جاء تأهل الدرب بعد فوزه على منتخب خميس مشيط بركلات الترجيح 2/4.
وتختتم بطولة كرنفال محايل عسير الرياضي الجمعة المقبل، بعدما شارك فيها 200 لاعب، يمثلون 12 منتخبا من مناطق الجنوب، تمثلت في منتخبات: جازان ومحايل وشمال محايل وخميس مشيط والدرب وبارق والبرك والقحمة وبني ثوعة ورجال ألمع وآل عاصم وقنا، وشهدت غياب منتخبي أبها ونجران، وسط أجواء تنافسية كبيرة، وتنظيمات مميزة من قِبل الجهات المنظمة.

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