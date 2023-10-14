الدون يعزز أرقامه في ليلة مئويته الثانية

(MENAFN
- Al Watan) عزز نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقمه القياسي على مستوى المشاركات الدولية، بمشاركته أمام سلوفاكيا الجمعة الماضي على ملعب الدراجاو، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، حيث وصل إلى المباراة الـ200 بقميص البحارة.
وقد احتفت الجماهير البرتغالية برقم رونالدو التاريخي قبل انطلاق المباراة، ورفعت لافتة ضخمة تحمل عبارة ((CR 200)).
وحظي الهداف التاريخي لكرة القدم بتكريم على هامش اللقاء، حيث تسلم جائزة تقديرية بمناسبة وصوله للمئوية الثانية في مسيرته الدولية.
كما نجح رونالدو في تسجيل هدفين للبرتغال خلال مباراته الـ200، ليصل إلى هدفه الـ74 خلال 88 مباراة شارك بها في إطار التصفيات المؤهلة لليورو وكأس العالم ما بين عامي 2004 و2023، بحسب شبكة ((سكواكا)) للإحصائيات، وهدفه الـ125 بقميص البرتغال، معززا رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات الوطنية.
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