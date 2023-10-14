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الدون يعزز أرقامه في ليلة مئويته الثانية

10/14/2023 2:15:59 PM
(MENAFN- Al Watan) عزز نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقمه القياسي على مستوى المشاركات الدولية، بمشاركته أمام سلوفاكيا الجمعة الماضي على ملعب الدراجاو، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، حيث وصل إلى المباراة الـ200 بقميص البحارة.
وقد احتفت الجماهير البرتغالية برقم رونالدو التاريخي قبل انطلاق المباراة، ورفعت لافتة ضخمة تحمل عبارة ((CR 200)).
وحظي الهداف التاريخي لكرة القدم بتكريم على هامش اللقاء، حيث تسلم جائزة تقديرية بمناسبة وصوله للمئوية الثانية في مسيرته الدولية.
كما نجح رونالدو في تسجيل هدفين للبرتغال خلال مباراته الـ200، ليصل إلى هدفه الـ74 خلال 88 مباراة شارك بها في إطار التصفيات المؤهلة لليورو وكأس العالم ما بين عامي 2004 و2023، بحسب شبكة ((سكواكا)) للإحصائيات، وهدفه الـ125 بقميص البرتغال، معززا رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات الوطنية.

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