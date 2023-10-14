طرح طرازات ((بيجو)) موديل 2024 بزيادة تصل لـ 170 ألف جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة ((مانسكو))، الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية“بيجو”، عن أسعار طرازات ((301، و408، و2008، و3008، و5008)) موديل 2024، خلال شهر أكتوبر الجارى، بزيادة تتراوح بين 45 ألف جنيه إلى 170 ألفًا، مقارنه بأسعار طرازات موديل 2023.

وحددت الشركة أسعار ((301 – ACTIVE)) موديل 2024 بـ 715 ألف جنيه، وصعدت الفئة الثانية ((Allure)) إلى 755 ألف جنيه، بزيادة تقدر بـ 45 و55 ألف جنيه.

وتقدم الشركة السيارة ((بيجو 408)) موديل 2024 بسعر رسمي في السوق المصرية من خلال فئتين من التجهيزات، وبلغ سعر الفئة الأولى ((Allure)) نحو 1.670 مليون جنيه، أما الفئة الثانية ((GT)) بسعر بلغ نحو 1.890 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 110 ألف جنيه.

كما حدد الوكيل، سعر ((2008- Allure)) بـ 1.150 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GT LINE)) بـ 1.390 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 140 و170 ألف جنيه.

وسجلت أسعار ((بيجو 3008)) الفئة الأولى ((Active Pack)) بـ 1.480 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Allure Pack)) بـ 1.610 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GT)) بـ 1.780 مليون جنيه، بينما الفئة الرابعة ((GT RED INTERIOR)) لنفس الطراز سجلت نحو 1.790 مليون جنيه تقريباً، بزيادة بلغت نحو 65 و90 ألف جنيه.

وجاءت السيارة ((بيجو 5008)) موديل 2024 بزيادة بلغت نحو 105 و110 آلاف جنيه، لتسجل الفئة الأولى ((Active Pack)) بنحو 1.670 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Allure Pack)) بقيمة 1.800 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GT)) إلى 1.970 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((GT RED INTERIOR)) لتلامس 1.980 مليون جنيه.