طرح طرازات ((بيجو)) موديل 2024 بزيادة تصل لـ 170 ألف جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة ((مانسكو))، الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية“بيجو”، عن أسعار طرازات ((301، و408، و2008، و3008، و5008)) موديل 2024، خلال شهر أكتوبر الجارى، بزيادة تتراوح بين 45 ألف جنيه إلى 170 ألفًا، مقارنه بأسعار طرازات موديل 2023.
وحددت الشركة أسعار ((301 – ACTIVE)) موديل 2024 بـ 715 ألف جنيه، وصعدت الفئة الثانية ((Allure)) إلى 755 ألف جنيه، بزيادة تقدر بـ 45 و55 ألف جنيه.
وتقدم الشركة السيارة ((بيجو 408)) موديل 2024 بسعر رسمي في السوق المصرية من خلال فئتين من التجهيزات، وبلغ سعر الفئة الأولى ((Allure)) نحو 1.670 مليون جنيه، أما الفئة الثانية ((GT)) بسعر بلغ نحو 1.890 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 110 ألف جنيه.
كما حدد الوكيل، سعر ((2008- Allure)) بـ 1.150 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GT LINE)) بـ 1.390 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 140 و170 ألف جنيه.
وسجلت أسعار ((بيجو 3008)) الفئة الأولى ((Active Pack)) بـ 1.480 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Allure Pack)) بـ 1.610 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GT)) بـ 1.780 مليون جنيه، بينما الفئة الرابعة ((GT RED INTERIOR)) لنفس الطراز سجلت نحو 1.790 مليون جنيه تقريباً، بزيادة بلغت نحو 65 و90 ألف جنيه.
وجاءت السيارة ((بيجو 5008)) موديل 2024 بزيادة بلغت نحو 105 و110 آلاف جنيه، لتسجل الفئة الأولى ((Active Pack)) بنحو 1.670 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Allure Pack)) بقيمة 1.800 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GT)) إلى 1.970 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((GT RED INTERIOR)) لتلامس 1.980 مليون جنيه.
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